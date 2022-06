El Málaga CF renueva al canterano Murillo

El Málaga CF continúa definiendo también sus categorías inferiores empezando por el filial. El Atlético Malagueño podrá seguir contando con el prometedor Diego Murillo (Malagón, 2001) después de haber llegado a un acuerdo de renovación con el defensa hasta la temporada 2023/2024, tal y como anunció su propia agencia de representación.

El club de Martiricos no es muy dado a comunicaciones oficiales cuando se trata de operaciones relacionadas con jugadores que no son del primer equipo. Pero es un paso importante y que define bien la visión que hay en la entidad acerca de las condiciones de Murillo, que seguirá otro año más a las órdenes de Funes en el Atlético Malagueño, donde otros que también finalizaban su contrato no continuarán.

El filial ya ha sumado alguna incorporación recientemente como el delantero procedente del Motril Miguel Bolívar. La UD Torre del Mar contó recientemente que su portero Arturo Ramírez abandonaba la disciplina torreña para sumarse a la blanquiazul. Según Radio Marca Málaga, también llega el mediapunta Jesús Martín, del Real Betis.