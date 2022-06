Duda: "A nivel de cantera la temporada es sobresaliente"

El director de La Academia del Málaga CF, Duda, estuvo en el plató de Área Malaguista analizando la temporada blanquiazul a nivel de cantera. El portugués defendió a los suyos y le dio la nota más alta a este pasado curso matizando las dificultades y limitaciones que ha tenido: “A nivel de cantera tenemos que estar todos contentos, el año ha sido de sobresaliente. El objetivo no era subir, en ningún momento el club dijo que el club tuviera que subir el filial. La gente fuera puede decir que tiene que ascender. Si tienes 22 fichas y cada semana hay cuatro o cinco bajas, es imposible subir. Podemos pelear, como hemos estado hasta el final. La gente tiene que entenderlo. Para el primer partido del play off entrenamos toda la semana para preparar el partido y a las dos de la tarde recibo una llamada que no podemos contar con dos jugadores que iban a ser titularísimos. ¿Qué es más importante, subir al Malagueño o el primer equipo?”.

Acerca del curso 2022/2023, continuó: “Esperemos que cuando se termine la planificación se toque lo menos posible, pero insisto, el Malagueño está para el primer equipo. El que más ha sufrido es el juvenil. Al Madrid le quitas a Benzema y Modric, imagine, ¿qué hace? Pues si al juvenil le quitas seis fichas, está muerto”.

Por eso en el Málaga entienden que puede ser una buena idea repescar el tercer equipo -tal y como adelantó este periódico- para que esté al servicio del filial: "Lo estamos valorando. No queremos que este año vuelva a pasar lo que ha pasado con el juvenil. Si el primer equipo tira del filial, que no se castigue también a los demás equipos. Así que estamos estudiando la mejor opción para el año que viene no tocar tanto a los equipos. Antes nos podíamos permitir tener a jugadores y cederlos para volverlos a traer, ahora no es viable”.

A cuenta del Málaga C se la jugaron al club dos años atrás, siendo sancionado de manera injusta como la justicia deportiva dictaminó después. Ya era tarde. “Hace dos años nos robaron el ascenso. Lo ganamos en el campo. Nosotros habríamos ido al grupo del Vélez, y nos habría bastado con sumar cuatro puntos de 12 en juego. En la Federación se escaparon pocos puntos y nos valía con un triunfo y un empate para subir. Lo retrasaron todo mucho para que fuéramos por el otro grupo, que no nos valía el empate y aun así tuvimos opciones hasta el último partido”, recordó Duda, que sobre la compensación aseguró que "está en manos del club y de momento no se sabe nada”.

El director de La Academia quiso destacar también que sus limitaciones económicas nada tienen que ver con otros tiempos de despilfarro: “He estado mirando cosas de otros años y en esta cantera hubo un entrenador y unos jugadores que han ganado lo más grande. Y a nosotros nos piden ser campeones… Yo no quiero ser campeón en ninguna categoría. A mí me piden formar jugadores para la primera plantilla. Aquí han tenido presupuestos para la cantera de ocho millones y ¿qué se ha ganado? El año pasado gana el título en el juvenil, pero sus jugadores no iban convocados con el filial, apenas una vez Loren. Este año han debutado con el filial hasta jugadores del Liga Nacional”.

Aun así, se resigna a aceptar que la fuga de talentos es inevitable: “Hay padres que saben lo que es esto y por eso tenemos a los chicos. Pero es difícil mantener a los chicos aquí. Tenemos jugadores que se nos van ahora al Barcelona, al Madrid, varios al Betis, al Sevilla… No son conscientes de la oportunidad que tienen aquí. Las facilidades que tienen en Málaga para llegar al fútbol profesional no la tienen en ningún lado. Todas las salidas me duelen. Que estés detrás, trabajando con ellos, dándole todos los días, enseñando y se te vayan, claro que duele. Eso sí, algunos vuelven”.

Dani Lorenzo

“Con Dani Lorenzo estuvimos mucho tiempo trabajando y tratando de convencerle, haciéndole ver que lo mejor es que venga aquí. En el Real Madrid tenía dos años de contrato más y le querían. Era un jugador que venía para el juvenil y automáticamente lo subimos al filial, pero ahí también ha jugado poco porque lo llamó el primer equipo. Ojalá no lo vea más, ese es nuestro objetivo, formarlos y no verlos más”.

Inglés y Céspedes

“Algunos dicen que Inglés ha jugado 13 minutos esta temporada. Que busquen mejor la información, porque en Tercera RFEF es verdad que ha jugado eso, pero estuvo cedido en el Alzira de Segunda RFEF. A nosotros nos encajan perfectamente. Nos hacía falta y pueden ser dos piezas de futuro”.

Funes y Luis Bueno

“Funes, Luis… Estoy encantando con mis cuerpos técnicos. Estos dos te lo demuestran en el día a día, son 24 horas trabajando para el Málaga, peleando por el Málaga. Ya no es eso, es que son profesores. No miramos solo lo deportivo, también lo personal. Ellos tienen que estar con nosotros”.

“Funes tiene que estar muchos años con nosotros. Funes es director de un centro de educación. No es sólo un formador, es que creo que nadie conoce la categoría como él y es el mejor entrenador. Mientras yo siga aquí, no le veo fuera. Luego puede suceder que llegue una temporada desastrosa, que el filial se esté jugando el descenso y llegue un cambio de entrenador, porque al final el fútbol son los resultados”.

“Funes está capacitado para estar arriba. Todos los entrenadores son trabajadores del Málaga y cuando los firmo es bajo esa premisa. Hoy puede que te firme para el cadete pero el año que viene te necesito en el infantil. Donde el Málaga nos necesite, ahí tenemos que estar”.

Goitia

“Goitia el año pasado baja de categoría con el cadete del San Félix. Y lo cogió porque le pedí el favor y sabiendo que eran de primer año, muy pequeñitos, y que iban a sufrir mucho. “Donde haga falta”, me dijo. Y al año siguiente, en lugar de dejarlo ahí o en un infantil, le di el cadete A y casi ha sido campeón. Un partido ha perdido en todo el año. Esos dos puntos ('perdidos' en un noble gesto poco usual) nos harían falta para ser campeones. Pero cambio todo eso por los seis jugadores que tiene que el año que viene van a estar repartidos en los juveniles de lo que han crecido”.