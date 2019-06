Son muchos los jugadores del Málaga que están pendientes de cuál será su futuro, aunque hay algunos que lo tienen medianamente claro. Es el caso de varios de los cedidos, que tras terminar la temporada comenzaron una ronda de despedidas a través de redes sociales para dedicar unas palabras al malaguismo. Todos con agradecimiento y haciendo referencia a las espectaculares imágenes de La Rosaleda tras el último partido, aunque alguno con un importante grado de autocrítica.

Es el caso de Iván Alejo, uno de los fichajes invernales, que llegó cedido del Getafe como gran apuesta y tras un primer partido espectacular pasó con más pena que gloria. "Sé que esperabais mucho de mí y no he estado a la altura de lo que requerían el club, la afición y la ciudad. No voy a poner ninguna excusa, las cosas no han salido como yo esperaba, mi rendimiento no ha sido bueno y hoy me toca dar la cara", lamentaba en una amplia carta difundida en sus redes sociales.

Los porteros Pawel Kieszek y Axel Werner hacían lo propio. El polaco, que queda libre tras el descenso del Córdoba y el no ascenso del Málaga, escribía que se iba "como mejor persona y mejor jugador", mientras Werner, que vuelve al Atlético sin haber jugado un solo minuto, decía que "siempre estarán en mi corazón".

Emotivas palabras de Pau Torres, con el que cuenta el Villarreal la próxima campaña. "Salir de la zona de confort es sinónimo de crecer", explicaba de su experiencia en Málaga. Koné, por su parte, hablaba de un fin de temporada "de la forma más cruel". "Ha sido un privilegio y un orgullo ser parte de este club", sentenciaba antes de volver al Leganés.

En el lado contrario quedan situaciones que están aún lejos de resolverse. No fueron mensajes netamente de despedida, sino de agradecimiento y balance de temporada, los de jugadores como Cifu o Blanco Leschuk. El granadino, que termina contrato este verano, decía "yo nunca he perdido la fe, ni nunca la perderé". Mientras, el delantero, junto a las imágenes del final de partido en La Rosaleda, hablaba así del malaguismo: "Son una afición increíblemente unida como pocas he visto. Verdaderamente me he sentido apoyado siempre por ustedes, por eso estoy profundamente agradecido".