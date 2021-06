El Málaga CF también trabaja en la renovación del juvenil Bilal

El Málaga ya ha explicado públicamente a través del director de La Academia, Duda, que no todos los futbolistas del Juvenil A van a continuar porque llegados a este punto es imposible que todos entren en el Atlético Malagueño. Pero es no significa que no se siga trabajando en la renovación de algunos de ellos como es el caso de Bilal.

El internacional sub 20 marroquí es uno de los chicos que finalizan contrato este 30 de junio (en apenas unos días). El Málaga negocia ya con el futbolista y no es el único al que todavía se intentará atar. Cabe recordar que los jugadores más importantes de esa camada (David Larrubia, Loren Zúñiga, Roberto, Haitam, Andrés Caro) sí tienen contrato en vigor.

Por otro lado, también está por ver quién es el elegido para el banquillo del Juvenil A en el caso de que no se llegue a un acuerdo con Nacho Pérez para su renovación. El técnico se reúne este lunes 28 de junio con el Málaga, que le ofrece seguir al frente del equipo.