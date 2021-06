El Málaga CF y Nacho se reúnen el lunes para abordar su renovación

El Málaga quiere que Nacho Pérez siga y Nacho Pérez quiere seguir en el Málaga, pero eso no significa que vayan a conseguir ponerse de acuerdo. Este lunes 28 de junio están citadas las partes para empezar a tratar su renovación con el club de Martiricos, una reunión que llega justo después del término de la temporada para su equipo, el Juvenil A, que se proclamó campeón del Grupo IV de División de Honor y que alcanzó las semifinales de la Copa de Campeones.

La idea del Málaga es que Nacho continúe junto a su cuerpo técnico (en el que están los también exmalaguistas Juanma y Juan Calatayud) al frente del conjunto juvenil una temporada más. La entidad está satisfecha con el trabajo, pero considera que su ciclo en esta categoría todavía no ha concluido. Además es lo único que le pueden ofrecer puesto que en el Atlético Malagueño continuará la dupla formada por Funes y Francis Bravo (con contrato hasta 2022).

Paralelamente a Nacho le han ido llegado propuestas y algunas le están haciendo dudar acerca de su futuro. Consciente de que el filial no es una opción, también sabe que repetir una temporada como la actual con el Juvenil A es francamente complicado. Además del título liguero, el equipo sólo ha perdido un partido en competición regular y el de las semifinales de la Copa de Campeones ante el Barcelona. Y la mayoría de jugadores no seguirán. Unos porque irán al filial o primer equipo, otros porque no renovarán.

Tiene mucho que valorar Nacho, que tiene sobre la mesa distintas posibilidades. Una de ellas es ingresar en la cantera del Real Madrid, tal y como contó hace unos días SER Deportivos Málaga y pudo confirmar este diario. El malagueño ha estado reunido ya una vez con el club blanco, que considera que su perfil es idóneo para entrar en La Fábrica. Otras canteras también han llamado a su puerta como la del Betis. Además cuenta con alguna oferta de Segunda RFEF.

Duda habló horas antes de la semifinal con el Barça y fue tajante acerca del futuro de Nacho: “¡Cómo no vamos a contar con él!”. El director de La Academia tiene claro hasta dónde puede llegar en esta negociación, que dependerá de la decisión del entrenador.