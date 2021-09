El alcalde, a futuros inversores del Málaga CF: "Que vengan con intenciones limpias, honestas y sanas"

El alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, volvió a tratar la situación del Málaga CF y puso el foco en posibles nuevos inversores en el club una vez que se deje atrás el proceso judicial que mantiene como administrador de la entidad a José María Muñoz, al que alaba en su posición.

"El Málaga es un club, que a vida cuenta por la ciudad y provincia, interesa como espacio para que la gente que venga con intenciones limpias, honestas y sanas, de tener la satisfacción de ver un club deportivo potente, puedan ver la manera de invertir", comentaba el alcalde, que pone condiciones a un nuevo mandatoria en el club en declaraciones para Llegó la hora de 101tv: "Hay que ver si es compatible esa ayuda que LaLiga canaliza a través de ese fondo de inversión con ese préstamo y sus condiciones, si son compatibles con la ampliación de capital o no. No he profundizado en ello jurídicamente".

Las loas de De la Torre hacia Muñoz y su gestión están siendo constantes: "Tiene una administración judicial muy buena. Confío muchísimo y tengo el mejor criterio del administrador judicial y la jueza que lleva este tema. Están por ver todos los pleitos que quedan todavía pendientes y las causas en los juzgados. Con la fórmula que LaLiga ha planteado para tener recursos todos los clubes, el Málaga va a tener ahí una capacidad económica mayor de la que estaba prevista hace unos meses".

El alcalde de la ciudad es optimista con el equipo y le manda ánimos ante las últimas derrotas, así como un guiño a su afición: "En cualquier caso le veo buenas perspectivas tanto al club como a la ciudad. Ahora a corto plazo lo que nos importa es que el equipo gane el mayor número posible de partidos, que se ilusione, y creo que se está consiguiendo a pesar de las dos derrotas consecutivas que se han tenido. Doy un mensaje de ánimo a los miembros del equipo y a la afición que es formidable, cuando se juega en casa el equipo está más arropado. Es el duodécimo jugador como siempre se dice, es una verdad que está ahí".