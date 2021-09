Reflexión en la portería

En Gijón el Málaga CF volvió a irse de vacío. Otra salida, otro mal día. La expulsión de Escassi, el cansancio y quizá el planteamiento condicionaron el resultado final. En la foto de los dos goles asturianos, el de Djuka y Gaspar, aparece en primer plano Dani Martín. El meta asturiano agarró la titularidad en el partido en el Girona y sumaba su tercer partido consecutivo bajo palos. Dejó dudas una vez más en esa rotación quizá prematura en la portería.

Ya en los inicios de José Alberto López al frente del club, el entrenador dejó muy claro que su intención con respecto a la portería era la de confiar en un único portero. "No me gusta rotar en la portería, me gusta darle continuidad. No creo en las rotaciones en esa situación. A partir de ahí los rendimientos harán cambiar. Me gusta que el portero sea una situación fija, si hay cambios es mala señal", decía en su presentación cuestionado por la dualidad que existió el pasado curso con Soriano y Barrio que tan bien funcionó a Sergio Pellicer.

El asturiano tenía claro que sería uno de sus porteros –por aquel entonces solo figuraba Barrio– el que aglutinaría la mayor parte de partidos de la temporada y, salvo eventualidades por sanciones o lesiones, no habría rotación. La cuestión es que a las primeras de cambio, tras cuatro partidos como portero titular Dani Barrio, el entrenador optó por el relevo ante el Girona en La Rosaleda. Fue un buen debut para el otro Dani, Martín, que dejó el arco a cero. Pero las dos últimas salidas ante Ponferradina y Sporting acabaron con derrotas y seis goles en contra.

Cuando arrancó la temporada, el elegido para comenzar como portero titular fue Barrio. Ya comentó José Alberto en alguna ocasión previa que Dani Martín había llegado fuera de forma y que necesitaba tiempo para volver a coger ritmo tras su lesión e inactividad. Durante los cuatro partidos que salió de inicio el ex del Numancia, recibió 10 disparos a puerta, repelió seis de ellos y encajó cuatro goles. Algunas de sus paradas supusieron puntos.

A Dani Martín es cierto que le han tocado un par de partidos difíciles en Ponferrada y Gijón, donde el equipo se desconectó por completo en el primero de ellos y donde jugó con diez desde el minuto 7 en el otro. Antes, ante el Girona atajó los tres disparos entre los tres palos que probaron los catalanes. De los seis disparos de la Ponferradina solo pudo parar dos; ante el Sporting 2/4.

"No voy a hacer valoraciones individuales, las decisiones que tomamos es para ayudar al equipo. El portero no ha tenido demasiado trabajo. Ha circulado balón, ha rondado, pero no ha tenido mucho que intervenir", dejó claro José Alberto tras el partido, defendiendo la actuación de Dani Martín en El Molinón.