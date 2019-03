Está siendo una temporada compleja y complicada para el malagueño Luis Muñoz, cedido por el Málaga este pasado verano, en el Córdoba. El central se marchó allí en busca de los minutos que no le aseguró Juan Ramón Muñiz en los primeros días de pretemporada. En el conjunto blanquiverde se está fogueando en la categoría y está viviendo la rudeza de ésta involucrado de lleno en el descenso.

Esta jornada estuvo involucrado de lleno en el triunfo vital del Córdoba ante el Mallorca (3-2) que les acerca a la salvación pero donde el malagueño fue protagonista más bien por ser la nota negativa del conjunto califa. El defensor, que se está desempeñando en las últimas jornadas como pivote defensivo en el centro del campo del Córdoba –como ya hizo durante numerosos encuentro con el Atlético Malagueño–, sufrió un encontronazo con un jugador bermellonés tras el descanso –aunque sufrió un pinchazo en el cuádriceps antes de éste– y cayó al suelo con fuertes muestras de dolor agarrándose la rodilla. Su compañero Lavín pidió inmediatamente el cambio.

Luis Muñoz tuvo que ser sustituido en el minuto 50 por Álex Vallejo. El aún malaguista abandonó el campo en camilla aunque terminó el encuentro en el banquillo con la pierna vendada y animando a sus compañeros. De hecho fue uno de los que más celebró el triunfo tras el pitido final. Ya en los vestuarios agradeció por Twitter el apoyo de la afición blanquiverde. "¡Sí se puede! Muchas gracias a la gente por aplaudirme y despedirme así. Estoy seguro de que no será nada, espero que todo quede en un susto. He llorado de rabia e impotencia porque sé la circunstancia y no quería abandonar el barco... ¡Afición sí se puede!", escribía en la red social.

Su entrenador Rafa Navarro, también lamentó la lesión del malagueño en rueda de prensa y confirmó que puede sufrir un esguince: "Tiene un golpe, no sabemos si llega a esguince pero su sensación es de fuerte golpe en la rodilla. Espero que pueda estar pronto con nosotros".