El Atlético Malagueño se viene de vacío de Melilla. El cuadro blanquiazul no pudo superar a uno de los claros candidatos al ascenso a Segunda División de este Grupo IV de la categoría de bronce. Los melillenses dieron un zarpazo veloz a la media hora de juego con dos goles de Menudo y Traoré que dejaron muy tocado al cuadro malagueño, incapaz de revertir la situación. Ramos maquilló el marcador en el descuento, con el 2-1 Pese al tropiezo, el filial mantiene su 19ª posición en la tabla, tras la derrota también del Almería B, farolillo rojo.

El encuentro arrancaba 45 minutos tarde con la sombra de la suspensión que cernía sobre el Álvarez Claro por la lluvia que no cesó durante toda la noche en tierras melillense. El colegiado dio el visto bueno y el balón echó a rodar. Presentaba cambios sensibles el cuadro de Manolo Sanlúcar con respecto al planteamiento que dispuso ante el Recreativo de Huelva. Se mantenía Kellyan bajo palos, ausente Juande en la zaga estaba Robles. Ian Soler iba a la medular junto a Deco y David Ramos, sin Lolo ni Iván Jaime. Arriba volvía Hicham que sustituía a Hugo.

Los blanquiazules no salían con mal tono aunque el Melilla avisaría desde bien pronto. Pepe Romero lanzaba un trallazo a la madera y Óscar García no batía a Kellyan con el rechace de milagro. Pero el golpe certero llegaba a la media hora, y por partida doble. Menudo finalizaba una gran contra de los locales tras un robo en campo contrario de sus compañeros y, sin tiempo para reacción de los blanquiazules, la siguiente jugada la transformaba Moha Traoré en el 2-0 para los melillenses. Quizá la película podría haber sido otro si el libre directo de Hicham no se hubiera estrellado con el poste antes del descanso, pero el Malagueño caía con dureza al paso por vestuarios.

En la segunda mitad, con el trabajo hecho, el Melilla se dedicó a preservar el marcador y a intentar hacer el tercero a la contra. Moha Traoré casi lo logra en un mano a mano con Kellyan pero el meta blanquizal estuvo sensacional para evitarlo. Sanlúcar dio paso a Iván Jaime y Hugo y el Malagueño apretó con los dientes a los melillenses pero no lograría recortar el marcador hasta el tiempo de descuento, cuando David Ramos hizo el 2-1, que no pudo evitó la vigésima derrota blanquiazul esta temporada.

Ficha técnica

UD Melilla: Dani Barrio; Pepe Romero, Jilmar, Richi, Chakla, Alfonso, Moha Traoré (Héber Pena, 65'), Otegui, Óscar García, Menudo (Fran Bueno, 90') y Ruano (Igor Martínez, 79').

Málaga CF: Kellyan; Álex Robles, Chica (Iván Jaime, 56'), Ismael, Alberto, Ian Soler, David Ramos, Deco, Hicham (Rubén, 81'), Juan Cruz (Hugo, 46') y David Grande.

Goles: 1-0: Menudo (28'); 2-0: Moha Traoré (30'); 2-1: David Ramos (91').

Árbitro: Gallego Gambín (Murciano). Mostró cartulina amarilla a los locales Otegui y Ruano; y a los visitantes Ian Soler, Iván Jaime y David Ramos.

Incidencias: Partido de la jornada 31 del Grupo IV de Segunda División B disputado en el Municipal Álvarez Claro. El partido tuvo que retrasarse 45 minutos por el estado del terreno de juego tras las copiosas lluvias. Todos los aficionados se ubicaron en Tribuna Cubierta por tal motivo. El Malagueño jugó con la segunda equipación del Melilla al entender el colegiado que el azul local y el negro visitante no se distinguían.