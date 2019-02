Muñiz: "Es importantísimo que todos vayamos a una"

Se calienta el ambiente en Málaga para el partido contra el Deportivo de La Coruña de este domingo, duelo directo por todo lo alto. Juan Ramón Muñiz abordó en la sala de prensa del Ciudad de Málaga la previa del choque de manera distendida. El asturiano celebra la iniciativa del público, describe al rival que llega a La Rosaleda y trata de mantener al equipo ajeno a los problemas judiciales del propietario.

"Es un partido importante como todos, pero esta semana nos visita un buen rival, destinado a estar en la parte alta, con buenos jugadores. Es partido de los buenos de la categoría y que hace poco eran de los buenos en Primera. Estamos todos muy mentalizados, hay que esperar al domingo y que salgan las cosas lo mejor posible", arrancó Muñiz.

Habla el técnico del recibimiento al autobús y la papelada al inicio del partido, iniciativas de la afición para que el coliseo blanquiazul vuelva a lucir. "Es importantísimo que vayamos todos a una. Desde el primer momento lo comentamos, quedan unos partidos en casa muy importantes, con ambiente a favor el equipo da un plus. Los últimos partidos los juegas en casa y tener un ambiente fuerte, de ánimo, que todos empujemos hacia el mismo lado, es vital. Será un factor clave de aquí al final", señala el asturiano, que añade: "Esperamos que todo acompañe. Día, hora, juego, resultado y que los tres puntos se queden en casa. No son partidos definitorios porque no es una situación que sea límite, pero son partidos importantes donde el resultado da muchas cosas y aunque sabemos que no es definitivo es muy importante".

Así, habla de dinámicas. El Málaga encadena seis partidos sin perder y la victoria ante el Rayo Majadahonda creó un buen contexto para recibir al Dépor: "Todos los puntos hasta ahora tienen una importancia vital. Lo que sea encadenar una buena racha es asegurarte estar en la parte alta. El equipo mantiene una regularidad, con esa racha hay equipos que mantienen el tirón y nosotros también. Hay que estar muy atento a todas la situaciones porque los partidos van a detalles y hay que cuidarlos, porque un detalle te hace sumar o no puntos que serán importantes".

"Todo es importante, también el average, porque vamos muy similares en puntos. El que gane sumará los 3 más el average, así que son partidos que no son definitivos pero sí importantes para el futuro", continúa Muñiz acerca de esos detalles que resultarán claves ante un Dépor de Natxo González que acecha a solo un punto: "Es una plantilla hecha para estar arriba, con buenas individualidades. Es un equipo que cuando juega en campo contrario hace daño, tiene jugadores a los que hay que estar muy atentos; ellos en un minuto son capaces de desequilibrarte el partido y te hacen estar en permanente alerta porque pueden llevarse el encuentro a su territorio".

Parte de esta racha reciente tiene que ver con el cambio de esquema, pasando del 4-4-2 a un 4-1-4-1 para reforzar el centro del campo. Así lo valora Muñiz, con sus pros y sus contras: "Los sistemas, como nos dicen en el curso de entrenadores, todos tienen ventajas e inconvenientes. Cuando haces un examen te los ponen y te preguntan 'señale cosas positivas y negativas'. Y todos son iguales, unos tienen unas cosas y otros otras. Si en nuestro caso ahora el delantero está más solo, a lo que ayuda es a la llegada de otros jugadores que pueden aparecer con más libertades, pero no le damos importancia al cambio. Lo importante es que lo que hagamos, lo hagamos bien, y sabemos además que en cualquier momento podemos usar los dos sistemas, incluso en un mismo partido".

Continuando con su discurso habitual, entra en el partido a partido y la necesidad de una buena actitud. "Paciencia en Segunda hay que tener muchísima y ver el lado bueno de las cosas. Me gusta rodearme de optimistas, que cuando me vean un poco bajo me tiren para adelante. Si te rodeas de gente que no piensa en positivo, todos piensan en negativo. Y hay que ser así y tener mucha paciencia, porque la igualdad es tremenda, da igual de qué equipo venga, y ahora tenemos un equipo que sin hacer su mejor partido te puede ganar. Está diseñado para estar en Primera División sin ningún problema", asegura.

Nombres propios en lo deportivo

Vuelven Keidi Bare y Blanco Leschuk tras sanción, lo que dificulta más la confección de la convocatoria. Tendrá que hacer dos cambios respecto a la semana pasada y con seguridad se caerán nombres relevantes si el albanés y el argentino están: "Las listas son normalmente complicadas porque la gente está entrenando muy bien. Es una base de optimismo porque sabemos que cualquier jugador que vaya a competir sabe lo que tiene que hacer y en un buen momento de forma. El nivel se mantiene y a veces sube. Es importante que cuando haya un cambio aporte mucho y que todos estén metidos en faena, que el jugador se sienta implicado con el equipo y nuestra situación. Y es un vestuario grande, de buenos profesionales, y sabe que uno cuando juegue tiene que aportar y, cuando no, ser un granito más en los entrenamientos para seguir sumando".

No es solo lo que recupera, sino lo que refuerza con la mejoría de Luis Hernández y Mula, más asentados. El central y el extremo disputaron en la tarde del miércoles la mitad de un amistoso del Atlético Malagueño contra el Tromso IL (1-2). "Jugaron 45 minutos porque creíamos que era importante para su progresión. Teníamos la suerte de que el filial jugaba un partido contra un equipo de Primera noruega en un buen campo y vimos que hicieron 45 minutos buenos, sin recesos, que les sirvieron para medirse y saber en qué parte de su recuperación están y eso para tener confianza en un momento determinado es bueno. No sales solo de lesión y entrenamientos, compites contra un buen equipo y ves que estás bien", apuntó Muñiz.

Así, asegura que están a tope para sumar: "Mula y Luis están bien, no tienen ningún problema. A veces cuando juegas al día siguiente tienes molestias y ellos no, hicieron el entrenamiento normal, que ya saben que están bien, y nosotros sabemos que pueden estar sin problemas".

Otro detalle del entrenamiento fue el regreso de Boulahroud tras resolver sus problemas burocráticos en Marruecos. Después de casi un mes en su país, el centrocampista se puso a disposición del técnico asturiano, que celebraba entre bromas su vuelta: "Boula ya está aquí y no le vamos a dejar salir más hasta verano. Ya sabíamos por dónde iba la situación, está contento por venir, estaba preocupado porque no controlaba la situación, pero se pudo hacer buena gestión donde hubo buena voluntad de todas las partes y al final se solucionó y lo tenemos aquí con los papeles en regla".

Por último, valoró la ampliación de contrato de Adrián González hasta 2021, del que destaca su compromiso con el Málaga: "La renovación de Adrián es una cosa positiva. Es un jugador que demuestra implicación desde el primer momento y siempre que hay un jugador así, con una duración de contrato larga, es bueno para él, para su familia porque está contenta y satisfecha en Málaga, y para el club, porque necesita que el jugador sienta sus colores sin importar el momento y que de la cara por él. Así ha sido desde el primer momento que me incorporé, nunca hubo un pero, siempre palabras de animar, sumar y seguir adelante".