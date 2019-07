Pasaron con buena nota el trámite de la fase de grupos las selecciones de los jugadores del Málaga Munir Mohand y Alfred N'Diaye, que hoy abren los octavos de final de la Copa África de Naciones. Primero será turno para Marruecos, que desde las 18:00 se mide ya a cara de perro contra Benín. Horas más tarde, a las 21:00, entrará en acción Senegal con su eliminatoria ante Uganda.

El combinado marroquí fue primero del Grupo D, en el que también pasó Costa de Marfil y cayeron eliminadas Sudáfrica y Namibia. Si bien Munir no tuvo presencia en los dos primeros partidos sí que tuvo el premio de jugar en el último encuentro de la fase de grupos ante los sudafricanos, con su selección ya clasificada para octavos. Todo apunta a que Yassine Bono, portero del Girona, volverá a ser titular.

Por su parte, Senegal fue segunda del grupo C por detrás de Argelia, ante la que perdió el segundo partido. Precisamente ese es el único que ha disputado hasta el momento Alfred N'Diaye, después de quedarse en el banquillo en el arranque de la CAN y sufrir molestias de rodilla en el tercero. No obstante, se quiere apuntar el centrocampista a los octavos de final, y aseguraba en declaraciones a Le Quotidien sentir "algunas molestias aún" pero estar "en busca de sensaciones".