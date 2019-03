El informe de última hora: Adrián, Alejo, Pau, Koné...

El Málaga volvió a trabajar este sábado en el Ciudad de Málaga para preparar el partido del lunes contra el Osasuna. Lo hizo con una sesión en la que no participó Pau Torres, aquejado de unas molestias en el pie que le obligaron a hacer trabajo preventivo en el gimnasio. No se encienden alarmas con el central, desde el club apuntan a que la dolencia no es importante y que podría jugar, aunque se le tiene entre algodones.

"Pau ha mejorado mucho durante la semana, es un golpe y dentro de los jugadores con molestias no esperamos que Pau sea el que no pueda participar. Es quien esperamos que mañana trabaje con normalidad", tranquilizó Juan Ramón Muñiz en una rueda de prensa donde hizo el informe de última hora sobre la evolución de varios de los tocados y lesionados.

"Hay jugadores con molestias apurando su recuperación, dedicando mucho tiempo ellos y cuerpo médico para reincorporarlos cuanto antes, pero lo hacemos con preocupación porque quedan muchos partidos, meses y puntos y tienen que estar en las mejores condiciones", continuó acerca de la situación de jugadores como Adrián e Iván Alejo, de los que se limita a esperar su mejoría hasta la hora del partido, ya que no dará la lista hasta la mañana del lunes, tras la sesión de activación: "Ahora mismo no sabría decir. Están haciendo su trabajo, no retroceden en su vuelta, asimilan bien las cargas y no sabría decir qué porcentaje pueden tener, pero bueno, quedan 48 horas para el partido y se prevé una mejoría mucho más grande. Luego tendremos que evaluar qué riesgos correrían de jugar y que no fueran lo mejor posible".

Se es especialmente positivo con Adrián, que ayer se reincorporó a los entrenamientos de manera parcial y este sábado pudo completar la sesión con sus compañeros. Está evolucionando positivamente de su lumbalgia y tiene buena predisposición para estar contra el Osasuna. Un escalón por debajo están Iván Alejo y Dani Pacheco, que aún no participaron con el grupo y lo tienen difícil, aunque entre los dos parece tener más opciones el cedido por el Getafe, que hizo trabajo específico con Lacen y Miguel Torres junto al readaptador físico Manu Gestoso.

Por su parte, en el club aún se espera la vuelta de Mamadou Koné para comenzar su recuperación en el club tras ser operado el 13 de febrero de su rotura en el recto anterior del cuádriceps de la pierna derecha. Continúa en tierras cántabras, donde fue intervenido, y tampoco se pudo aventurar Muñiz a dar plazos: "Poco puedo informar de Koné. Ayer estaban hablando temas médicos para ver cómo se podía solucionar su situación y estaban pendientes de la valoración del médico que le operó en Santander. El club ya verá estando de acuerdo con el jugador, que su opinión es muy importante".