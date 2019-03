Adrián se quiere apuntar al Osasuna

La sesión del viernes dejó buenas noticias para el cuerpo técnico del Málaga, y es que Adrián González protagonizó la nota positiva del día al reincorporarse de manera parcial al entrenamiento con el grupo. El centrocampista se lesionó el pasado sábado durante los primeros minutos del partido contra el Córdoba. Una "lumbalgia por espondilosis", según rezaba el parte médico, dejaba al madrileño en duda para el trascendental encuentro ante el Osasuna. Ocurre que su evolución ha sido buena durante la semana y no se descarta que Juan Ramón Muñiz pueda disponer del futbolista este lunes.

La respuesta de Adrián al tratamiento del cuerpo médico ha sido positiva en estos últimos días, y su predisposición es la de estar al servicio del técnico, más aún en una cita tan relevante como la que viene en La Rosaleda. Así las cosas, ayer, en su vuelta al césped con sus compañeros, pudo completar la mayor parte del entrenamiento y su reincorporación será progresiva durante las dos sesiones que aún restan, además de la clásica de reactivación horas antes del partido, que será por la noche (21:00). Tiempo suficiente por tanto para ultimar la puesta a punto del jugador, dejando así la pelota en el tejado del entrenador, quien tendrá que ver si hay algún riesgo en el regreso temprano del madrileño.

La semana pasada, días antes de la lesión, Adrián anticipaba ya sus sensaciones con el Osasuna en una entrevista concedida a Málaga Hoy. "De mediocampo para arriba tiene potencial, y, seguramente, va a ser uno de los equipos que va a estar peleando ahí arriba, pero yo creo que el tema de la clasificación tampoco dice mucho porque está habiendo mucha alternancia. Entonces, si nos parásemos a pensar eso, cada semana uno sería el rival temible, el Albacete, el Málaga, el Osasuna, el Granada. Cada semana sería uno porque está habiendo mucha alternancia. Lo que creo que hay es mucha igualdad de diferentes estilos", comentaba el centrocampista, máximo goleador del equipo con seis goles, empatado con Blanco Leschuk.

El jugador dispondrá de dos sesiones más la habitual de activación el día del partido para ultimar su recuperación

Continuando con esa reflexión, Adrián profundiza sobre cuál es el estilo que más le representa o con cuál se siente más cómodo, ante lo que se define todoterreno: "Yo no soy entrenador. Yo, si hay algo bueno durante mi carrera es que he tenido entrenadores de todos los estilos y puedo decir que con el 90% de ellos he jugado. Entonces creo que soy un jugador que me puedo habituar a cualquier estilo. Además, veo positivo, según pasa el tiempo, que todos los estilos son válidos; y, si encuentras rendimiento, que el equipo te funcione y consigues los objetivos, yo creo que siempre hay que darle mérito a saber leer qué es lo que tienes en el equipo y cómo lo puedes potenciar".

En cualquier caso, las sensaciones en las próximas horas serán clave para saber definitivamente si Adrián sale de una lista que cuenta en este momento con hasta siete lesionados. Los últimos, además del centrocampista, son Iván Alejo y Dani Pacheco. Ambos realizaron un entrenamiento específico al margen del grupo. El caso del primero es el más leve, con una lesión muscular de grado I sufrida esta semana, y no se le descarta, aunque tiene más complicado que Adrián estar contra el Osasuna.

Por su parte, Juankar, Miguel Torres y Lacen, otros tres de los lesionados, continúan con sus planes de recuperación. Entretanto, se sigue esperando la reaparición de Mamadou Koné por las instalaciones del Ciudad de Málaga para comenzar con su tratamiento tras operarse de una rotura en el tendón del recto anterior de su pierna izquierda el pasado 13 de febrero.