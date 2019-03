Muñiz: "¿Definitivo? Sería mucho decir para el que gane y el que pierda"

El Málaga se adentra en los últimos meses de competición con una exigencia cada vez mayor. Este lunes (21:00) visita La Rosaleda el líder, el Osasuna, en un partido que puede acercar al equipo a un punto o alejarlo a siete de los navarros. Aun así, Juan Ramón López Muñiz rehúye del término "definitivo" en su previa del encuentro realizada en la sala de prensa del Ciudad de Málaga.

"Que será un partidazo tremendo estamos de acuerdo. Es un encuentro muy bueno con dos grandes equipos en la parte alta, peleando por objetivos importantes. Definitivo sería mucho decir para el que gane y el que pierda. Quedan muchos puntos, pero importantes. Según te acercas al final los puntos tienen cada vez más importancia y somos conscientes. Sabíamos que llegarían estos partidos donde te juegas mucho y hay que disputarlos como se merecen", señala.

El Osasuna ha sumado seis victorias y solo un empate en los últimos siete partidos. Dinámica que ha puesto al conjunto que dirige Jagoba Arrasate al frente de la Liga 1|2|3. ¿Es el mejor equipo de la categoría? El asturiano lo mira con perspectiva: "Es complicado hablar de quién es el mejor de Segunda. Están en un muy buen momento, les han acompañado los resultados. Cuando estás así y te acompaña también la fortuna sumas puntos como los de Soria, que estaban al final perdiendo y suman como nosotros hicimos en Córdoba. Son golpes de fortuna cuando vas bien y creo que es un muy buen equipo, con buenos jugadores de características interesantes y en buen momento de forma, pero quedan muchos meses y jornadas y los mejores se sabrán el 9 de julio".

"Esperamos un Osasuna que mantiene un ritmo muy alto y que en tu campo te exige mucha concentración"

"El Osasuna es un equipo que juega dentro y fuera de la misma manera, lo tienen muy claro. Cada vez cambian menos el sistema y cuando tienes claras tus virtudes hay que aprovecharlas mientras tapas tus defectos. Esperamos un equipo que mantiene un ritmo muy alto y que en tu campo te exige mucha concentración porque tiene jugadores que en una jugada imprimen velocidad, tienen acciones individuales por banda y eso hay que contrarrestarlo", profundiza Muñiz en el análisis del cuadro rojillo, mientras da algunas claves de cómo afrontar el partido: "En campo rival tenemos que aprovechar nuestras virtudes y mejorar el número de finalizaciones que hacemos. Sabemos que hay un rival que va a poner toda la dificultad del mundo y nosotros haremos lo mismo. Será un partido igualado y emocionante".

Decía Fede Ricca en su paso por sala de prensa este viernes que "hay que salir a muerte" para ganar al Osasuna. Palabras que suscribe una por una el preparador blanquiazul: "Estamos absolutamente de acuerdo en este partido, en el anterior, el siguiente y en todos. Hay que mantener una exigencia y un ritmo alto que te dure del minuto 1 al 95. Cuando afrontas un partido tienes que estar a tu máximo nivel y cuando no lo tienes es difícil sumar, más con un equipo como el Osasuna, con ritmo de juego y velocidad. Todo eso implica ganar disputas, estar concentrado y estar muy bien en todo para poder superarles".

Cuestionado por una posible falta de ambición, opinión existente entre parte del público, Muñiz salta en una férrea defensa de su grupo y el trabajo realizado: "¿Ambición qué es? Supongo que cuando trabajas, sobre tu trabajo opinará un montón de gente, algunos bien, otros mal y otros regular. Y los que estamos en la otra parte tendremos que respetar. Algunas ayudan, otras no, otras te dan igual. Pero cuando el equipo está arriba nueve meses, eso de la ambición… ¿Qué es? No lo entiendo muy bien. Y luego es más fácil hablar que hacer. Si todos los que hablan entrenaran no tendríamos trabajo en muchos años. Tenemos que respetar todas las opiniones y saber que es más fácil hablar que trabajar. A veces me gusta cuando veo baloncesto, digo que haría esto o lo otro, pero no tengo capacidad para hablar de baloncesto. Igual con el tenis, veo a Nadal pero no sé qué golpe ha hecho. Cuando ves otros trabajos hay opiniones que carecen de sentido y sobre todo de información. El equipo demostró ambición, madurez y cosas buenas toda la temporada. Habrá días que juegas mejor o peor, pero un equipo que lleva entre los 6 primeros nueve meses… Ambición no le falta".

En su extensa rueda de prensa, Juan Ramón López Muñiz tocó estos y también más aspectos del partido ante el Osasuna:

Papel de la afición

"El otro día vimos en Córdoba una afición volcada con su equipo. Esperamos otra vez esa situación porque al final mucho de conseguir un objetivo bueno pasa por La Rosaleda, el ambiente y el estado anímico de jugadores y afición y una unión clave que sí puede ser definitiva. Son muchos puntos en casa y si somos capaces de hacernos fuertes el estirón en la clasificación se va a pegar. Fue y está siendo importante la afición, el Osasuna se ve favorecido en El Sadar y sabemos que el ambiente en los estadios es muy importante porque en momentos difíciles la afición te saca adelante".

¿Quitaría algún jugador al rival?

"Yo creo que tenemos que ganar con los mejores del rival jugando. Hay que estar preparados para eso, no podemos esperar a que el rival no haga un buen partido, nosotros tenemos que hacer uno muy bueno y punto. Gana tú y no te preocupes de más".

Partido de la primera vuelta

"Allí fue un partido muy intenso, con situaciones puntuales que no nos favoreció ninguna. El equipo allí si no es por eso no pierde. Hicimos un muy buen partido y sabíamos que jugábamos con un gran equipo que siempre te exige con la mayor intensidad. Exige mucha concentración, buen juego de ataque para desbordarle, darle velocidad al balón y al juego de ataque… Va a ser un partido muy bonito. La Segunda está mucho más interesante que la Primera, decía un compañero en una entrevista y me sumo. Está emocionante en juego, en igualdad y estamos viendo una Segunda de alto nivel".

Regularidad

"El equipo mantiene una regularidad importante para estar arriba tanto tiempo y lo hace con madurez. El equipo afronta un año complicado. Cuando desciende afronta situaciones que otros no y se fue superando poco a poco, haciéndose su hueco en la categoría, manteniéndose arriba… El año que hacemos es tremendamente bueno, siendo un equipo difícil de ganar y eso solo se gana con la seguridad y el trabajo que tenemos en cada partido. Estaremos mejor o peor, pero el nivel de exigencia que se mantiene es muy alto y eso es muy bueno. Los que están arriba están porque compiten bien. Osasuna, Albacete, Dépor, Mallorca… Todos tienen una característica común, compiten y saben a lo que juegan. Y eso es lo primordial para mantenerte arriba. Y tener fortaleza mental para superar un año que se presentaba muy difícil. Ahora estamos en la parte final peleando por objetivos importantes y manteniendo una regularidad difícil de mantener".

Ontiveros

"Todo el mundo que entrena, participa y mantiene un buen nivel tiene opciones de jugar siempre. No tiene que subir ningún puesto en una lista. Sabe que tienen que entrenar, exigirse y hacer un trabajo en el campo. El otro día salió, colaboró e hizo lo que tenía que hacer. Quien sale tiene que dar lo mejor que tiene tenga diez, 70 o 90 minutos. Y ahora mismo hay una plantilla comprometida, que sabe de la dificultad. Ahí dentro está Ontiveros y podría jugar como cualquiera".

Blanco Leschuk

"Un delantero cuando no marca tiene ganas de romper esa mala racha. Ellos se mueven por números normalmente, pero Gustavo da al equipo mucho más que números. Hay delanteros que solo viven del gol, pero él aporta muchas cosas en el juego que hacen que el equipo vaya bien. No dependemos solo de sus goles, hará una buena campaña marcando seis, diez o 14. Si mete seis habrá ayudado mucho a conseguir juego y todo lo que hace. Él no mira por lo individual, piensa en el grupo y eso es muy difícil de encontrar en un delantero".