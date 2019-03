Portillo vaticina “pelea” para este Málaga

A Francisco Portillo se le da bien esto de ascender. El malagueño lo logró en dos ocasiones, una con con el Betis y otra con su actual club, el Getafe. De las dos ocasiones recuerda lo mismo, que “es muy duro”. “Con el Betis fue más llevadero porque yo llegué para la segunda vuelta y desde ese momento fue todo muy bien. Y si me tuviera que decantar por uno ese es el ascenso directo. Son 42 jornadas de liga y luego el play off se hace muy duro. Estar todo el año peleando y saber que te puedes quedar a las puertas es muy difícil de llevar”, explica el centrocampista paleño en una entrevista concedida para Canal Málaga.

Portillo, desde Getafe, ve a un Málaga muy capaz de lograr el ascenso, pese a las dudas que haya podido generar el equipo en esta segunda vuelta, sobre todo tras el buen inicio que firmó: “Por plantilla puede ascender y ser campeón, pero la realidad luego es otra. Imagino que la presión es añadida. Empezó de una manera muy fuerte y se esperaba que llegara un bajón pero está en la pelea y creo que estará todo muy apretado hasta el final, tiene una gran plantilla, con gente importante, y seguro que estará peleando por el ascenso”.

En la plantilla del Málaga está ahora Iván Alejo, que hasta hace poco más de un mes, era compañero de Portillo en el conjunto getafense. Sobre él contaba que le conoció “personalmente este año y creo que puede aportar cosas diferentes en el Málaga. Él es un extremo puro, como Ontiveros, un extremo del uno contra uno”.

Otro al que conoce bien del grupo de Muñiz es a Dani Pachecho, con el que compartió vivencias: “Hablo mucho con él porque desde la época del Betis y del Getafe nos hicimos muy amigos. Él ya sabía lo que iba a ser ir a un club importante como el Málaga pero lo vive con tranquilidad porque sabe que lo determinante llegará al final y el Málaga estará”. Del impacto del pizarreño con la blanquiazul también habló Portillo, que le aconseja tranquilidad: “Cuando vas allí llegas con una presión añadida, con muchas ganas de demostrar pero creo que debe estar tranquilo. Ya demostró que es un jugador extraordinario y para mí creo que tiene nivel para estar en Primera. Ojalá vuelva con el Málaga”.

No dejó escapar la oportunidad para guiñarle un ojo al club al que siempre tiene “las puertas abiertas”, pero recuerda que sigue siendo getafense aunque acabe contrato a final de curso: “Estamos hablando pero ahí no me meto, es un tema que lleva mi agente”.