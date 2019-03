Arietes peleados con el gol y la portería

Más allá de preocupar la dinámica, en la que es insuficiente que de los 12 últimos encuentros solo se haya perdido uno, cuando solo cinco han sido triunfos y seis de ellos empates, lo que realmente alarma en el seno del Málaga es la tremenda falta de gol que está sufriendo el equipo, sobre todo en la figura de sus delanteros, con una sequía tremenda en todas sus figuras, siendo el tocado Adrián el gerente de la perforación del arco rival en este 2019 –cuatro goles–. Blanco Leschuk no marca desde finales de octubre, Seleznov aún no se ha estrenado como goleador desde su llegada, Jack Harper está cada vez más lejos del área y Mamadou Koné no tiene fecha de retorno. Sí, preocupa la falta de gol.

Y es que Juan Ramón Muñiz lo ha probado ya todo con ellos. Ante el Córdoba se dio incluso la ocasión de ver a los tres arietes sanos, Blanco, Seleznov y Harper, compartiendo espacio en el terreno de juego. Con el 1-0 de los blanquiverdes el gijonés no lo dudó en poner todo en el asador, pero ni por esas. Al ariete argentino le expulsaron, ya en línea de gol, un tanto cantado tras un gran cabezazo. Al ucraniano se le pudo ver errar una acción clarísima de gol a un palmo de la portería. Su fallo fue incomprensible, así como su escasa productividad en la punta desde su llegada.

Lo que más preocupa es la falta de gol de Gustavo Blanco. El argentino acumula ya más de 1.400 minutos (1.421) sobre el terreno de juego sin celebrar un gol, casi 24 horas sin ver puerta, un día completo de fútbol sin saborear el éxtasis de perforar el arco rival. Desde el pasado 29 de octubre, en el duelo ante el Numancia en La Rosaleda, el argentino no logra hacer un gol –aquel día hizo dos (2-0)–. Son ya 16 encuentros sin ver puerta, demasiado teniendo en cuenta que en los 11 primeros logró seis dianas.

Cabe destacar que Blanco es más que el gol. Lo ha destacado en numerosas ocasiones Muñiz, que el argentino oxigena a sus compañeros, se asocia con sentido y tiene visión de juego. En resumen, es inteligente sobre el campo. Pero es imperdonable la falta de gol.

1.421 minutos Son los que lleva Gustavo Blanco sin hacer un gol con la elástica del Málaga. Desde el pasado 29 de octubre, con su doblete ante el Numancia. Más de cuatro meses sin ver puerta.

Seleznov llegó para competirle el puesto a Gustavo Blanco pero su desempeño se está reduciendo más bien a darle relevo al argentino, darle descanso. No lleva ni 200 minutos disputados y apenas a disparado a puerta en los minutos que dispuso. No está.

Otra de las aristas de este cuadro es Harper, que es el último de los cuatro en marcar (2-1 vs Lugo a mediados de enero). Abandonado el 4-4-2 en esencia, el escocés ha perdido impacto en el área y con la posibilidad de verle celebrar gol.