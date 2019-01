Bartolo da loas a La Rosaleda y dardo a la AFE

Extensa comparecencia, a la par que sincera, de Xavi Bartolo tras salir a hombros de La Rosaleda. “Agradecer a la afición del Málaga el recibimiento y el trato en un momento delicado como el que estamos pasando”, comenzó.

Tras ello, sacó la ara por el club catalán, atacando de forma directa a la Asociación de Futbolistas Españoles. “Creo que tras la victoria tengo que decirlo más, si alguien pretendía que este partido no se jugara porque la competición se adulteraba no saben la semana que nos han hecho pasar, sobre todo la AFE. Para el cuerpo técnico ha sido imposible preparar este partido, nos lo hicieron imposible. Se adulteró desde el primer partido de liga, ya estábamos en estas condiciones, y jugamos 19 partidos”, explicó Bartolo.

“El acoso de la AFE fue terrible, condicionando a nuestros jugadores y es inaceptable. Si no tenemos la certeza absoluta de suspensión, la Federación no lo iba a suspender y yo lo tenía claro, no entiendo esa insistencia. Fue imposible de prepararlo”, explicaba el técnico, que daba más detalles: “La más difícil que tuvimos nunca, fue uno de esos partidos que te hueles que va a acabar mal. La preparación fue lamentable, imposible concienciar a los jugadores. Tuvimos muchas interferencias internas, nos torpedearon toda la semana. La grandeza del fútbol tiene estas cosas,conseguimos el mejor resultado de toda la temporada”. “Esto no tiene mucho más recorrido, es muy corto a no ser que vega alguien y lo solucione. Hay que vivir el día a día”, remachaba.