Muñiz: "Es un tropiezo importante, pero no hay que caer en el pánico"

Perdió el Málaga con el Reus. La percepción es que es una derrota dura, más por la delicada situación del rival. Es consciente Juan Ramón Muñiz, que hizo algo de autocrítica, pero insistió en mirar hacia adelante. "No hay que caer en el pánico, nada que nos lleve a engaño. Tuvimos un tropiezo importante porque el equipo rival estuvo muy bien, nos superó y a seguir jugando. Si se acabara hoy estaríamos en play off, donde el equipo lleva 20 jornadas. No va a ser un paso atrás en absoluto", comentó en primera instancia.

"Fue un tropiezo, nos ganaron bien y a partir de ahí a seguir trabajando. No veo una situación para echarnos las manos a la cabeza. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil. El nombre no lleva a ningún lado. Hay que ir domingo a domingo, en mayo o abril veremos cuál es nuestro objetivo", dijo el asturiano, "Se digiere mal porque es una derrota difícil ante un equipo que te supera. ¿Podíamos haber hecho gol o empatar? Sí. Supieron jugar su partido y nos ganaron. Hay que volver a trabajar, a pensar que tenemos un partido contra un rival importante, que tuvo un bajón y volvió a coger el nivel".

Perdieron los malagueños la oportunidad de coliderar la tabla, ahora son cuartos. "Para ser aspirante tienes que tener madurez, paciencia, calma. mucho trabajo y esfuerzo y demostrar muchas cosas y a partir de ahí vivir cada partido como si fuera el último. No hay que celebrar mucho cuando ganas ni venirte abajo cuando pierdes", explicó el gijonés, que alabó la actitud del equipo: "Ambición tenía, al equipo no se le puede criticar en compromiso, trabajo y esfuerzo porque hasta el último momento había jugadores presionando. Nunca se bajaron los brazos y siguió trabajando y defendiendo la camiseta independientemente del resultado".

Se sinceró al ver la reacción de La Rosaleda, que silbó en algún momento. "Está claro que afecta, no hay dudas. Hubo precipitación. Quieres llegar rápido a la portería contraria. Ahí no podemos hacer nada, tenemos que intentar enganchar a la afición de otra manera. Los que perdimos el partido fuimos nosotros y no podemos culpar a nadie. Nos sorprendió porque nos jugamos ser líderes. Somos profesionales, igual que damos las gracias cuando animan hasta el último minuto, ahora tenemos que respetarlo", decía Muñiz, que intentaba buscarle solución: "No sé si tenemos que poner más carácter o implicación. El equipo tiene ambición, carácter, garra y trabajo. Podemos jugar mejor o peor, pero que el equipo trabaja no cabe ninguna duda. Queremos el apoyo porque todos juntos conseguimos el objetivo".

Pese a todo, valoró el buen partido del Reus. "Nos encontramos a un equipo que no era un juvenil, con profesionales y que tiene un criterio. Generó problemas a muchos y sabíamos que era difícil, no nos sorprendió. El marcador se puso en contra y nos costó. Separamos líneas, leyeron bien el partido y lo aprovecharon", aseguró el técnico blanquiazul, que insistió: "Hicieron un buen partido, nos superaron y nos costó de cara a gol. Ganaron y punto. La igualdad es máxima, el que se adelanta tiene ventaja, vino un equipo de Segunda, no una banda de amigos. Ganaron al Alcorcón, al Osasuna tuvieron muchas opciones de ganarle. No pensaba que venían unas víctimas, hicieron el partido que tenían que hacer. Lo hicieron perfecto y nosotros nos vimos a la desesperada. Si pensábamos que íbamos a ganar fácil estábamos equivocados y lo demostraron".