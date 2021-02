El Málaga ata al meta Gonzalo hasta 2023

Más información El Málaga CF anuncia la renovación de Julio hasta 2022

La política de atar a jóvenes promesas que se consideran futuribles del primer equipo sigue activa en el Málaga. Tras conocerse la renovación de Julio, esta vez ha sido Gonzalo Alejandro Crettaz, el meta hispanoargentino de 20 años nacido en Buenos Aires el 28 de febrero del 2000, quien firmó la renovación para seguir defendiendo la camiseta del Málaga hasta la temporada 2023. Ya ha debutado con el primer equipo y es el portero titular del filial. Lleva cuatro años ligado al Málaga y ahora extiende su compromiso, síntoma de que el club entiende que un futurible cancerbero del primer equipo. También está Kellyan García con contrato, cedido ahora al Ibiza.

Gonzalo en la 2017/18 en edad juvenil procedente del Levante UD, pasando su primera temporada cedido en el CD San Félix que alcanzó las semifinales de la Copa del Rey de la categoría, en aquel equipo recordado en el que también estaban Ramón Enríquez e Isma Casas a las órdenes de Rafa Acejo. En la 2018/19 jugó 20 partidos con el Juvenil División de Honor, para disputar 12 encuentros en el Atlético Malagueño el pasado curso 19/20, haciendo su debut con el primer equipo el 17 de noviembre de 2019 contra la AD Alcorcón en Santo Domingo, en la 16ª jornada de LaLiga SmartBank. A su temprana edad, cuenta con tres partidos en el primer equipo, dos en competición liguera y el otro en Copa del Rey.

En la actual campaña, alterna entrenamientos y convocatorias con la primera plantilla con los nueve partidos que lleva acumulados en el Atlético Malagueño. “Estoy contento y agradecido al club por la confianza que me ha dado, a devolvérsela con trabajo y ayudar al equipo lo máximo posible. Este es mi segundo año de senior, y el pasado, que fue el primero, tuve suerte y estuve prácticamente todo el año con el primer equipo. Jugaba con el filial e iba convocado con el primer equipo, y tuve la suerte de jugar tres partidos. Esto es un camino largo y es una tranquilidad que te den la oportunidad de seguir en un club en el que apuestan por chavales de la cantera”, decía el jugador en declaraciones a la entidad malaguista.

“La situación es complicada y eso nos beneficia a los filiales", admite el meta nacido en Argentina: "Tenemos que entrenar duro para cuando el míster nos necesite, estar al máximo posible. Me dedico a trabajar lo máximo, tanto en el primer equipo como en el Malagueño, y hacer los mejores partidos posibles en el filial para cuando me necesiten arriba, estar al máximo y ayudar. Mi objetivo es claro: llegar al primer equipo, hacerme profesional y acumular muchos partidos con el primer equipo. Me tocó jugar fuera la temporada pasada. Me encantaría jugar con La Rosaleda llena. Al míster lo conocía del año pasado, me ha dado la enhorabuena y que siga trabajando”.