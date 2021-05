El Málaga consigue matemáticamente la permanencia en Segunda

El Málaga tuvo ya en Oviedo y poco antes de irse a la cama la certeza absoluta de que la temporada próxima jugará en Segunda División. Un logro, debe entenderse así por cómo estaba el club y la plantilla allá por el mes de septiembre de 2020, y que debe ayudar a acelerar en la planificación para la próxima temporada, por ejemplo con la renovación o la marcha de Sergio Pellicer.

Las derrotas del Sabadell ante el Tenerife (0-2) y del Logroñés ante el Leganés (3-0) propician que ya el Málaga (que tiene 50 puntos) no pueda caer a zona de descenso al final de las 42 jornadas. Los catalanes se quedan con 40 puntos, antepenúltimos, y no pueden llegar a la puntuación de los de Pellicer. Y los logroñeses (el Málaga suma cuatro puntos en el enfrentamiento directo) se quedan con el Castellón (se les ganó en la ida y se cierra la temporada contra ellos en La Rosaleda) empatados con 41 puntos, cuarto y quinto por la cola. Ambos podrían alcanzar los 50 puntos en el caso de que el Málaga perdiera sus cuatro partidos pendientes, pero en ese triple (o múltiple, si más equipos estuvieran en esa cifra) empate, el cuadro blanquiazul nunca quedaría último. Tiene siete puntos sumados con Castellón y Logroñés en ese hipotética triple igualdad (por dos de los otros). Ello propicia hace que aunque aparezcan mas combinaciones con otros equipos, el Málaga nunca quede último, por lo que en cualquier empate se salvaría. En el momento en que Castellón o Logroñés no ganaran un partido, ya no podrían alcanzar al Málaga.

Más allá de que quedan varios equipos entre medias y que todos deberían sumar más puntos y también hay enfrentamientos directos. Así que se puede dar por hecha la permanencia del Málaga. Un punto más en el Tartiere ya haría imposible que cinco equipos igualaran esos 51 puntos.

Ya se conoce uno de los rivales de la próxima temporada, será el Eibar, tras siete temporadas en Primera. Se confirmó el descenso del equipo del malagueño Recio en Mestalla, donde perdió 4-1. Huesca, Elche (el ex malaguista Diego González dio vida con un gol en Cádiz para dar la victoria) y Valladolid se jugarán las dos plazas restante en la última jornada.