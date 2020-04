El Málaga CF y el coronavirus: Adrián no ve "tan precipitado volver el 4 de mayo"

Adrián González estuvo en El Pelotazo de Canal Sur y habló largo y tendido sobre la situación actual y la postura de los futbolistas en todo lo referente a la crisis del coronavirus COVID-19. El capitán del Málaga habló de la reunión promovida por la AFE y se queja de que se haya dejado de lado a los futbolistas mientras el CSD ponía de acuerdo a RFEF y LaLiga. "Los futbolistas quieren jugar y competir. Pero tiene que haber unión y necesitamos el respaldo del Ministerio de Sanidad para echar a andar esto. Hemos visto que hay un acuerdo entre LaLiga, la RFEF y el CSD. Pero no aparecen los futbolistas por ningún lado, que se podían haber tenido en cuenta. Y no vemos al Ministerio de Sanidad pronunciándose ante ello. Entonces, es mucho más complicado. Seguramente sus prioridades están en otro lado por lo que estamos viviendo", sostuvo.

"Hemos estado reunidos. Aquí principalmente hay que escuchar al Ministerio de Sanidad y con el fútbol no ha dicho nada claro ni se ha posicionado. Y es lo que estamos esperando la parte de los futbolistas. Voy a hablar en el plano personal, yo sí que estoy dispuesto a poder jugar pero está claro que Sanidad tiene que decir los riesgos que hay, si no los hay. Cuál es el protocolo válido, porque estamos viendo varios borradores. Y demasiadas cosas en el aire que yo creo que tendrían que estar ya al menos decididas y a partir de ahí ir modificando. Pero tener ya un plan para echar a andar cuando se pueda en el fútbol", exigió Adrián.

Pese a ello, no ve mala fecha para el regreso al trabajo el próximo 4 de mayo: "Yo no lo veo tan precipitado porque van a volver a trabajar otras personas en otros muchos sectores que creo que no tienen el protocolo, o al menos el borrador del protocolo que tenemos con tantas medidas. Están mucho más expuestos. He visto a algún compañero hablar sobre eso. Y no nos fijamos tanto por ejemplo en la gente que trabaja en la obra. U otras personas que empezarán a trabajar el día 4 de mayo con esas medidas de protección que se requieren".

Hay voces discordantes en el fútbol español. Un ejemplo es Fali, capitán del Cádiz, que no quiere volver a jugar si no hay garantías suficientes para la salud. Adrián no lo ve claro: "Yo creo que el estar centrándonos en la vacuna, si nos ponemos así, no vamos a saber cuándo vamos a volver a jugar al fútbol, con las consecuencias que ello conlleva para todo el mundo no sólo para futbolistas. Los futbolistas son una parte esencial, pero alrededor de nosotros trabaja muchísima gente que vive al día y que su vida va en ese trabajo. Y ellos dependen de nosotros y de nuestras decisiones".

Los jugadores esperan movimientos del Ministerio de Sanidad: "Ellos tienen que marcar el camino a seguir si queremos echar esto a andar. En los convenios de los jugadores existen unas pautas de cómo deben ser las vueltas al trabajo pero hay que saber que nuestro trabajo es especial porque en las primeras partes del protocolo existe unas pautas que van a ser fáciles de llevar a cabo, pero en el momento que empieces a hacer las partes de grupo se asume más riesgo que a lo mejor que en otros trabajos. Pero la primera idea de la mayoría de los futbolistas es competir y jugar. Y ya no por los jugadores, sino porque dependen el trabajo de muchas personas que forman los clubes y todo lo que rodea al fútbol".

La postura de Adrián varía a la hora de valorar las posibles concentraciones de los jugadores: "Depende. Primero ese tipo de concentraciones creo que tiene que ser opcional, dependerá del club y de los jugadores como la vean. Pero es complicado volver a meter a un equipo después de haber estado encerrados en casa, volver a encerrarlos mes y medio sólo para competir. En unas condiciones de competición un poco anormales donde después de haber estar confinados en un hotel, con poco contacto con el exterior, no sé si afectará también a la salud mental. Estás en medio de una competición con el estrés que existe, sin ver a la familia, puede ser complicado".

"Yo entiendo a todas las partes y creo que desde todas las partes se está intentando buscar la mejor manera para volver a jugar. Pero es complicado, ponte en nuestra situación y verás que es complicado. Incluso con una personas como yo que quiere jugar y que estaría dispuesta a hacer esfuerzo. Pero es complicado porque hay muchísimos factores que te hacen ver que sería mucho más duro de lo habitual", sentenció el capitán.