"El Málaga le da muchísimo ritmo a los partidos"

El Sporting de Gijón tiene previsto viajar la capital de la Costa del Sol para enfrentarse al Málaga en la mañana del jueves. Después del último entrenamiento antes del partido, el entrenador de los asturianos David Gallego habló sobre lo que espera en el encuentro intersemanal programado en Martiricos.

"La clave nunca sabes, a veces piensas unas cosas y se dan otras. Sabemos las características esenciales de este equipo, viene de conseguir una victoria muy importante en un campo muy difícil de la categoría como el del Zaragoza. En bloque alto presiona muy bien y necesita muy pocos toques en ataque para llegar a la zona de finalización. Es un equipo que le da muchísimo ritmo a los partidos", explicó sobre los blanquiazules.

Cuestionado por si su intención es mejorar la imagen del equipo después de los últimos encuentros y por si hará rotaciones en el once inicial, el técnico no concretó demasiado: "Es nuestra idea no sólo esta semana, todas: mejorar siempre con respecto al partido anterior. Como una semana más. Tenemos una previsión pero el día a día es el que nos dice. Depende de la capacidad de recuperación de los jugadores, como se han entrenado y el perfil del rival, eso es lo que nos dice el once".

El Sporting también dio a conocer su convocatoria para la cita contra el Málaga. La novedad en la expedición gijonesa de 22 efectivos será Babín. Gallego no tiene jugadores de baja para el choque y quiere volver a ganar después de que el equipo asturiano sume un punto en los dos últimos encuentros. Aún así, el Sporting es segundo en la clasificación con tres puntos más que el Málaga.