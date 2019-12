El Málaga visita el Francisco de la Hera el domingo a las 12:00 horas para medirse al Extremadura. Duelo vital para los blanquiazules que quieren seguir alejándose de los puestos de descenso y nada mejor que ganar a un rival directo en esta lucha. El Extremadura es penúltimo con 17 puntos. Al hilo de este partido, habló en rueda de prensa el jugador del conjunto local Ángel Bastos, que lleva dos partidos siendo titular y puede ser una de las principales amenazas en el once.

"El Málaga está en una situación complicada, pero no deja de ser el Málaga, con jugadores muy buenos, que ya hicieron una buena temporada el pasado año", comentó Bastos sobre el equipo de Víctor Sánchez del Amo. Además el jugador del Extremadura también habló de la mala dinámica que atraviesa su equipo: "Llevamos un par de semanas trabajando bien. Por razones que se nos escapan un poco, no conseguimos que la victoria llegue. Esperamos hacer un gran partido este fin de semana. La fuerza no la perdemos y trabajamos siempre al mismo nivel, incluso cada vez más para conseguir sumar tres puntos".

Sobre su vuelta a la titularidad, Ángel Bastos declaró: "Me siento bien, aunque me he tenido que adaptar a la exigencia de jugar un partido. En las plantillas profesionales todos los jugadores tenemos que estar listos siempre, porque el míster nos necesita a todos".