Carlos Aranda, Kameni, Tristán... Los rivales de las leyendas del Málaga CF

El partido entre las leyendas del Málaga y un combinado de jugadores de la AFE está levantando cierta expectación. Se sabe el grupo de blanquiazules que se van a dar cita en La Rosaleda. No tanto sus rivales. José Antonio Camacho y David Aganzo fueron prudentes pero confirmaron algunos jugadores de renombre. Destaca la presencia de un malagueño que no llegó a vestir la blanquiazul como Carlos Aranda, también un ex como Carlos Kameni. Además de ellos, algunos internacionales como Marchena, Diego Capel, Diego Tristán...

Viendo los más de 30 malaguistas citados, David Aganzo, presidente de AFE, avisó: "Haremos un equipo muy competitivo, jugadores de la selección y de Primera División. Animamos a la gente a venir porque será algo solidario, el fútbol tiene que ser un elemento impulsor. Gracias a Movilla por el cariño que tiene a la ciudad. Ojalá que el Málaga vaya mejor y dentro de poco hablemos de cosas mejores”.

José Antonio Camacho aseguró que prefieren que sea una "sorpresa" y también bromeaba con los nombres que juntarán los locales: "He visto el equipo del Málaga y estoy asustado, pero haremos un equipo competitivo. Gente importante en el mundo del fútbol".

Diego Rivas apuntó: "Va a ser una fiesta del fútbol y motivo solidario. Esto implica a la gente de Málaga, que se acerque a ver un espectáculo bonito para ver el fútbol de antes, las estrellas de antes. Traeremos gente de mayor nivel para intentar ganar”.

Camacho, sobre Juanito

“Juanito era una persona especial. Yo le sustituía a él en la escuela de AFE, siempre tuvimos una relación íntima. Ya jugó conmigo en España antes del Madrid. Aún se guarda su minuto en cada partido en el Bernabéu. Era un enamorado de su pueblo y de su ciudad. Vine mucho con él a nivel particular. Siempre estará en nuestro recuerdo, en el fútbol, alguien que no se puede igualar”, contó Camacho, que recordó que estuvo en La Rosaleda en el homenaje a Juanito y que todavía escuece el 6-2.

Convocatoria del Málaga

Ruud Van Nistelrooy, Willy Caballero, Duda, Fernando Sanz, Koke Contreras, Baptista, Roteta, Valcarce, Jesús Gámez, Weligton, Salva Ballesta, Basti, Josemi, Ruano, Bravo, Juanma, Juan Rodríguez, Juanito, Larrainzar, Brahim, De los Santos, Catanha, Rufete, Musampa, Quino, Gerardo, Rafa, Edgar, Camacho, Dorado, Sandro y Movilla