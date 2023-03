El Málaga se ejercita sin novedades y pensando en el Leganés

El Málaga regresó a Martiricos, tras la salida momentánea estos días anteriores por la estancia de la selección española, para ejercitarse sobre el césped del escenario de la jornada 33 que se disputa en La Rosaleda este lunes a las 21:00 horas ante el Leganés. La sesión de trabajo arrancó a las 18:00 horas de este pasado domingo y consistió en ultimar detalles tácticos.

Sergio Pellicer pudo contar además de con los disponibles de su plantilla con los habituales canteranos Cristian y Loren, a los que se sumaron Rafa y el juvenil Izan Merino. Mientras que Carlos López, Murillo e Issa Fomba, quienes disfrutaron de minutos en la goleada del domingo del Atlético Malagueño al Motril, realizaron trabajo de recuperación postpartido.

Por otro lado, Bustinza, junto a Andrés Caro, Moussa y Víctor Olmo han ejecutado las tareas de su plan específico de recuperación sobre el césped de Martiricos, junto al readaptador Toni Tapia, mientras que Haitam se empleó en el gimnasio. De momento, Álex Calvo sigue sumando minutos y cogiendo experiencia con la selección española sub 19 en la Ronda Élite, donde este sábado disfrutó de 45 minutos ante Luxemburgo. La concentración del extremo blanquiazul finalizará este martes 28 de marzo ante Ucrania, por lo que de cara a la próxima jornada estará disponible para que el técnico de Nules pueda confiar en él.

Por último, el Málaga no comunicó en su parte del entrenamiento la presencia de Alfred N’Diaye, quien se encontraba apartado tras ausentarse a un entrenamiento sin justificación, aunque tampoco se informó de esta en la sesión del sábado y estuvo presente con el grupo. Así lo confirmó el míster blanquiazul en su comparecencia previa al encuentro de este lunes ante el Leganés. donde confirmó que tiene un expediente abierto, pero sigue formando parte de la plantilla y por lo tanto debe entrenarse. Tocará esperar para la tarde de este lunes para conocer cuál es la convocatoria del técnico de Nules, quien también informó que hasta las dos horas previas al encuentro no tendrá claro a los once elegidos.