El Getafe tiene un acuerdo con Jack Harper

Jack Harper tiene un acuerdo cerrado con el Getafe, tal y como adelantó Diario As y ha podido atestiguar este periódico. El escocés, que acaba contrato con el Málaga al término de esta temporada, habría alcanzado un acuerdo con el club azulón para hacer las maletas y volver a Madrid –ya estuvo en la cantera del Real Madrid– a partir del curso 2019/20.

El Málaga tiene poco margen en esta situación aunque se agarrará a un cláusula que tiene el canterano en el contrato que firmó cuando llegó a La Academia en 2017 para renovarle, opción que el propio Harper ya manifestó anteriormente que era acorde a la situación actual: “Creo que he dado la talla para que se me vea como un profesional más, eso era un contrato que firmé hace dos años con otro director deportivo. Me gustaría que se me valorara por lo que he hecho esta temporada”.

El escocés aseguró que deseaba continuar, “tengo ganas de seguir, sólo espero que se me valore, esperemos llegar a un acuerdo”, afirmaba hace apenas un mes. El fuerte interés del Getafe ha pesado más en esta situación y el canterano pasará a ser azulón a partir de la próxima temporada.