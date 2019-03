Munir: "Sin el apoyo de la afición va a ser difícil ante Osasuna"

Munir Mohand pasó revista de la actualidad del Málaga en una rueda de prensa que se adelantó a la hora prevista tras el regreso del equipo a los entrenamientos tras el empate a uno ante el Córdoba y poniendo ya la vista en el trascendental encuentro de este próximo lunes ante el Osasuna. Sobre el rival, el meta lo tiene claro: "Ellos son un equipos de ida y vuelta. Nosotros somos más compactos, más estabilidad en nuestro juego. Si somos un equipo seguro y si esos pequeños detalles arriba los afinamos más, seguro que conseguiremos la victoria".

"Sin el apoyo de la afición va a ser difícil", explicaba Munir en sala de prensa pensando en Osasuna y lo importante que será La Rosaleda esta vez: "Sabemos que este lunes es vital para nosotros, es muy importante. Tenemos que conseguir los tres puntos en casa y necesitamos del apoyo de todo el mundo. Como ellos allí que consiguieron el triunfo, nos apretaron por parte del público, apretaron al árbitro y fueron factores que no pudimos controlar. Esta vez jugamos en casa y necesitamos el apoyo de nuestro público, ser una olla a presión para dejar los puntos aquí".

Con la racha de empates, son lógicas las dudas con el equipo, que acumula aun así ocho jornadas sin perder. Sobre ello reflexiona el marroquí: "Creo que somos un equipo muy regular. Lo estamos siendo durante todo el año. Creo que llevamos ocho partidos sin perder, es una racha muy positiva. Encajamos muy pocos goles, defensivamente estamos haciendo un gran trabajo. De cara a gol no estamos muy afortunados pero confío plenamente en la plantilla. Al final va a llegar, si seguimos en esta línea van a llegar los goles y los puntos. Tenemos que seguir".

Además, el marroquí recuerda que no son el único cuadro que está perdiendo puntos, así como su condición de equipo puntero: aún no han salido de la zona de ascenso. "No solo nosotros estamos perdiendo puntos, quitando Osasuna que sí ha tenido una racha muy positiva, el resto está igual. LaLiga está demostrando que va a ser muy igualada y competida. Al final son detalles con resultados muy igualados. A nosotros nos encantaría sumar de tres en tres pero no perder también es importante. Demostramos que no salimos de esos seis puestos de arriba. Eso es muy complicado, no sé si algún equipo lo ha conseguido en esta Liga. Eso nadie nos lo ha regalado, ha sido un trabajo constante, de gran profesionalidad de todo el grupo", explica Munir que ve determinante la solidez del equipo en la retaguardia: "Demostrar la seguridad defensiva que estamos mostrando creo que es importante, sobre todo en esta categoría. Al final, tener esta regularidad defensiva nos va a beneficiar más de cara al final de liga. Hay que valorar como positivo esa regularidad. Tenemos esa mentalidad positiva y creemos que este es el camino a seguir".

"Tengo confianza en nuestros delanteros. Se dejan la piel en cada partido. Una vez que entre una, se acabará esta racha"

"Es verdad que no terminamos de culminar las jugadas arriba, pero tengo confianza en nuestros delanteros. Se dejan la piel en cada partido. Una vez que entre una, se acabará esta racha, Ahora no estamos finos, pero si siguen trabajo así va a llegar. Se lo merecen", analizaba el meta blanquiazul sobre la escasez de gol que están sufriendo los delanteros, y enfatiza en Blanco Leschuk, compañero y amigo: "Debe estar tranquilo. Confiamos en él. Para nosotros lo importante es que lo dé todo, se vacía en cada partido. Él nos ha dado muchos puntos, nos va a dar más puntos y más alegrías".

Lesiones y competencia

Sobre las numerosas lesiones que está sufriendo el equipo también pasó revista Munir. "Desafortunadamente se nos caen jugadores, jugadores importantes que necesitamos. Pero esta plantilla está demostrando que ante adversidades ha sabido superarse, superar esas situaciones", explicaba el marroquí, que valora muy positivamente la competitividad sana de todo el grupo: "La forma de trabajar por parte de todo el mundo, de competitividad, de igualdad, eso hace que cuando entra otro no se note. Eso es importantísimo para un equipo. Eso hace que los que estén jugando sabemos que tenemos compañeros que nos pueden ayudar sin tener continuidad, eso dice mucho de la plantilla".