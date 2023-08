José Alberto López perdona al Málaga un 20% de lo que reclamaba

José Alberto López ha terminado portándose mejor con el Málaga de lo que el Málaga -sus dirigentes, mejor dicho- se portó con él en su momento. El entrenador asturiano tenía claro que tras la destitución quería cobrar todo lo estipulado en su contrato, que era por dos temporadas. José María Muñoz decidió que la entidad le echase un pulso y no hubo acuerdo en el acto de conciliación, por lo que puso fecha para un juicio entre el técnico y la entidad. Había quedado fijado para el 13 de septiembre, pero ambas partes han alcanzado un entendimiento en el que además el actual preparador del Racing de Santander renuncia a una quinta parte de lo que le correspondía.

Según informó SER Deportivos Málaga, López perdona un 20% del total reclamado, que eran algo más de 250.000 euros. No es la primera ni la última indemnización que paga la entidad de Martiricos en los últimos tiempos ni va a ser la última. De hecho, ayer mismo anunció que también había acuerdo con Manolo Reina para la rescisión del contrato del portero de Villanueva del Trabuco, que rondaba los 150.000 euros y será pagado de manera fraccionada.

El propio asturiano, en plena pretemporada con un Racing al que salvó el curso anterior, explicaba algo incrédulo hace casi un año la situación: "La realidad es que con el despido no se presentaron al acto de conciliación, no se llegó a ningún acuerdo por el despido. Siete meses antes todo estaba pactado, las condiciones de despido y hasta septiembre de 2023 no está el juicio a no ser que exista un acuerdo anterior. Es algo que como persona uno no llega a entender, que no liquiden a alguien de la temporada anterior y puedan estar haciendo un gasto impresionante, además un club administrado judicialmente. Son cosas que a uno le resultan llamativas y no hay mucho más”.

En los últimos tiempos el Málaga ha tenido que afrontar numerosas denuncias en juzgados ordinarios y organismos deportivos, con sonados encontronazos con Luis Hernández, Cenk Gönen, Cecchini, Rolón, Michael Santos...