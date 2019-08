El ambiente de preocupación que se vive dentro del club también se traslada a la afición ante los problemas en la planificación de la próxima temporada. Un sentimiento que este sábado se hizo patente con los primeros movimientos organizados en el malaguismo. Y es que de entrada, el Fondo Sur 1904, la grada de animación de La Rosaleda que engloba a las principales peñas blanquiazules, Malaka Hinchas y Frente Bokerón entre otras, anunció que prepara una manifestación para protestar contra la gestión del propietario.

"Estamos cansados de la nefasta gestión que está realizando el presidente Al-Thani", sentenciaban en su anuncio. De momento no ha trascendido fecha y comunican que confirmarán toda la información este lunes. "Es hora de que Málaga se eche a la calle y defienda lo que es suyo", concluye el Fondo Sur, que ya organizó una manifestación con la misma motivación hace más de un año, cuando el Málaga disputaba su último partido en Primera División. Y no será esta la única protesta en este verano, el pasado miércoles ya se dio una pequeña movilización en la Plaza de la Constitución convocada por la plataforma Bandera malaguista a la que acudió alrededor de una treintena de personas.

Desde el Fondo Sur señalan sobre todo a la "incertidumbre" como una de las claves para el ambiente que se vive. "La situación es cruda y los aficionados estamos todavía más perdidos", declaraba para Málaga Hoy Javier Martínez, presidente del Frente Bokerón, que incidía: "El problema es la incretidumbre. No sabemos qué pasa. Dentro todo el mundo está un poco asustado y es un extraño porque además Al-Thani no está aquí y no sale a aclarar nada".

Resulta clave para la manifestación que se prepara tener el respaldo de la Federación de Peñas Malaguistas, que entró en acción para informar de que secunda esta movilización y "todas las iniciativas de protesta", así como publicaron un comunicado bajo el título "La paciencia tiene un límite, señor Al-Thani" con el que muestran su "desacuerdo ante la gestión que está llevando a cabo al frente de la nave malaguista".

"A pesar de estarle eternamente agradecidos por los logros deportivos cosechados bajo su mandato, no podemos ser rehenes de los mismos y mirar hacia otro lado cuando vemos que año tras año, temporada tras temporada, nuestro equipo va bajando peldaños de forma tan ostensible hasta llegar a la situación actual", inicia la FPM, que lamenta el modus operandi del propietario: "¿De qué sirve tener un organigrama de profesionales en el día a día del club si la gestión de los mismos debe contar con el beneplácito y rúbrica de un presidente en la distancia?".

"Lo único que pedimos es sentatez y diligencia y por supuesto que deje trabajar a los que usted mismo ha designado para ello. No se puede vivir, continuamente, instalado en la desconfianza, aun siendo consciente de las muchas veces que ha sido engañado", insisten al respecto, y apremian al propietario a agilizar las cosas: "El fútbol, como la vida, no se para y estamos a dos semanas para que el balón empiece a rodar con tantas y tantas cosas por resolver. Solo depende de usted el que, a pesar de llegar tarde a la casilla de salida, la nave llegue a buen puerto".

Estas acciones son las últimas medidas de presión sobre un Abdullah Al-Thani al que la afición aprieta cada vez más. Y es que aunque pasaron desapercibidas sus presencias en el estadio la pasada campaña, durante su estancia en la ciudad por el juicio con BlueBay, los sucesos de este verano han vuelto a calentar el ambiente. Lo último y más reciente, cuando el presidente fue objeto de pintadas en la mañana del martes. Entonces aparecieron varios grafitis junto a las taquillas de La Rosaleda que decían "Al-Thani, vete ya" y "fuera de Málaga" u otros, en uno de los laterales del estadio, que rezaban "hijos de Al-Thani, vividores". Y el mismo día, por la tarde, se cantó en Coín un "Al-Thani, vete ya" que cada vez resuena con más fuerza.