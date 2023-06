El Málaga CF planea hasta 14 fichajes: un defensa y un medio, en camino

El Málaga CF planea realizar hasta 14 fichajes para la próxima temporada en Primera RFEF. La confianza en que Rubén Castro y Lago Junior continúen en Málaga ha menguado casi al mínimo y Rubén Yáñez ya optó por otra oferta de Segunda División. Las proposiciones que tienen aumentan por mucho lo que puede pagar el Málaga. De los tres jugadores con los que se soñaba con continuar parece poco probable que continúe alguno. Así que aumentará la cantidad de fichajes a realizar.

Acerca de los cuatro jugadores con contrato en vigor tras el descenso (Ramón, Genaro, Juande y Manolo Reina), la idea es seguir con los canteranos más jóvenes y descartar a Reina y Genaro. Así confirmó Kike Pérez, director general, en el programa Minuto 91 de 7TV: "Ramón que yo sepa no se lo está pensando, contamos con él. Igual con Juande. El lunes se le comunicó a Manolo Reina que no se cuenta con él, hay que rescindir el contrato. Loren tiene pendiente hablar con Genaro, está pendiente", decía Pérez. El sevillano entraba en un primer momento en algún esbozo de plantilla, pero es un jugador sentenciado por la grada.

"De los dos jugadores que me ha dicho Loren que tiene avanzado, uno es defensa y otro medio", señalaba el director general, que explicaba cómo son las estructuras de plantilla en la nueva categoría, salvo vuelta de tuerca federativa: "Con seis sub 23, se pueden tener 16 mayores de 23 años. Si tienes siete menores de 23, 17 mayores se pueden tener. La idea es tener 21-22 jugadores". Hay que precisar que los jugadores de Primera RFEF sub 23 no tienen ficha del filial. Es decir, esos seis o siete (se pueden tener más si el club lo desea) que sean menores de 23 años (nacidos a partir del 1 de enero de 2001) tendrán ficha del primer equipo y no del filial. Lo cual no obsta para que jugadores con ficha del Malagueño puedan jugar con el primer equipo aunque con un límite de partidos hasta los que se puede compatibilizar.

"El Barça no nos comunicó nada sobre la opción de compra de Roberto", señalaba Kike Pérez sobre el cordobés, que este fin de semana marcaba en el Mini Clásico en la fase de ascenso a Segunda, está haciendo un buen rodaje en el segundo equipo azulgrana. "En principio cuentan los cuatro", decía en referencia también a Kevin, Larrubia y Dani Lorenzo. El técnico evaluará en consecuencia sobre lo que vea en la pretemporada. "Puede subir alguno del Malagueño, hay unos cuantos que harán la pretemporada. Lo que se suele hacer es que los chicos jóvenes cambian cuando menos te lo esperas. Uno que no jugaba el año pasado empieza la pretemporada con el primer equipo, esa presión la aguanta bien y empieza a evolucionar... Hay que dejar terreno para que los jóvenes puedan competir. Carlos López estará en primer equipo, por ejemplo", proseguía Pérez.

Había otro jugador malagueño, Alberto Escassi, que abiertamente habló de la posibilidad de seguir en el Málaga. "Oí que lo comentó, pero a mí no me dijo nada, no coincidí con él. Loren irá hablando con todos los que terminan", especificaba Pérez, que también estaba al tanto del ofrecimiento de Recio: "Lo leí lo que dijo, estoy puesto". ¿Isco? "No, hombre. No hay límite salarial en Primera RFEF, pero...", respondía sobre el malagueño, sin contrato a sus 31 años y sin jugar en los últimos meses.

Un último nombre propio, Loren Zúñiga, que a sus 20 años no ha acabado de ser importante tres temporadas después de su debut con el primer equipo. "Tiene contrato un año más, de momento esa reunión pendiente será esta semana. Esta semana le pregunté por su tocayo al director deportivo. Veremos".

"Al menos 14 fichajes habrá que hacer", señalaba Kike Pérez, síntoma de que seguirán bastantes pocos jugadores de la plantilla que ha acabado con el Málaga en Primera RFEF en un fracaso clamoroso. Los canteranos, cedidos o promocionados más alguno puntual que pueda quedarse, pero poco más.

"La fractura con la afición no estaba en el guion"

El director general malaguista quería mandar un mensaje de unión. "Estoy pensando en mañana por la mañana a las 9:00, siguiente reunión. Todos los malaguistas vemos oscuridad. Lo único que quiero decir es que va a pasar esta tormenta. Hay mucha presión detrás, venimos con una ilusión tremendísima y hemos venido para ayudar y sacar esto adelante. Se ha complicado más de lo que preveíamos. Esta fractura con la afición no estaba en el guion, no nos vamos a engañar. Mi responsabilidad absoluta es pegar el tema social. Sin abonados y sin una Rosaleda con ambiente más de fútbol y sano... Tenemos que dar el primer paso y darles motivos para ello", insistía Pérez

"Hay que entender a la gente tras un descenso. Ya sabéis lo que pienso. José María ha hecho un trabajo que está ahí y que hay que valorarlo. Los resultados han sido un desastre, un fracaso. No viene de esta temporada ni de hace tres años, analizando como un profesional del fútbol que soy viene de una decadencia de muchos años. Cuando un club va para abajo debe intentar parar la caída y después tirar para arriba. Crecer todos los días y mirar con optimismo", continuaba Kike Pérez: "Tengo tantas cosas en la cabeza que lo único que puedo decir que el malaguista sienta que, aunque en estos momentos lo vea todo negro, va a salir el sol. Sé perfectamente dónde estoy, la responsabilidad que tengo, lo voy a dar todo. Escucho a la gente, hay que mirar lo que hemos hecho mal y hacerlo bien para no tropezar con la misma piedra. Ahí estoy en La Rosaleda para recibir a quien quiera porque el Málaga es de todo. Al final tenemos que dar muchos pasos atrás y ser más familia que nunca y aguantar la tormenta. No se puede sacar pecho".