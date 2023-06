Fichajes en Primera RFEF: Pablo Alfaro, Sancris, Fran Cruz, Julio Gracia...

Varios movimientos este lunes en la Primera RFEF, la nueva categoría del Málaga CF. El Burgos anunció el fichaje de Álex Sancris, proveniente del Linares Deportivo de la Primera RFEF. Significa que en la categoría que aterriza el Málaga hay un buen caladero en el que pescan clubes de categoría superior. Sancris firmó por el Linares Deportivo, en el que ha rozado los puestos de playoff a Segunda División y donde ha jugado 40 partidos, 37 en liga y 3 en la Copa del Rey. El delantero ha acumulado 4 goles y 10 asistencias, siendo uno de los jugadores más destacados del equipo andaluz.

Fran Cruz, fuera de León

El zaguero cordobés Fran Cruz, de 31 años, abandona la Cultural Leonesa después de haber jugado 24 partidos con la elástica del club centenario, donde vio 6 tarjetas amarillas y 2 tarjetas rojas. No mostró su mejor versión en la capital leonesa, pero es un jugador con trayectoria en la categoría.

El San Fernando prescinde de Pablo Alfaro

El San Fernando, que será rival malaguista en la tercera categoría del fútbol nacional, movió ficha y anunció este lunes que Pablo Alfaro, histórico ex jugador, no seguirá al frente del banquillo del conjunto isleño pese a lograr la permanencia durante este recién finalizado curso. Llegó a La Isla el pasado mes de diciembre para sustituir al ex malaguista Salva Ballesta. El conjunto gaditano estaba en una delicada situación porque se encontraba en los puestos de descenso a Segunda Federación. El San Fernando fue reaccionando hasta conseguir la permanencia en Primera RFEF con un empate final en Linarejos ante el Linares. Durante su estancia en la entidad gaditana, Pablo Alfaro consiguió un equilibrado balance de siete victorias, siete empates y siete derrotas tras 21 partidos al frente del banquillo isleño.

También tuvo el club cañaílla cambios a nivel directiva. La semana pasada dijo adiós el director deportivo David Vizcaíno. La vacante de director deportivo fue cubierta ya este lunes con la contratación de Miguel Chocarro, de 32 años, que llega al cuadro isleño tras acabar su etapa en el SD Logroñés, que se ha quedado a las puertas del play off de ascenso a Segunda División.

Julio Gracia sigue en Murcia

El centrocampista sevillano del Real Murcia, Julio Gracia, continuará una temporada más en el club pimentonero y cumplirá su tercera campaña de grana tras su llegada durante el pasado verano de 2021.

Durante este tiempo ha disputado un total de 66 partidos, 34 de ellos en este pasado curso 2022/2023, siendo uno de los jugadores con más participación y regularidad dentro de la plantilla con 63 titularidades.