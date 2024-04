El Málaga, amenazado en la recta final por la acumulación de tarjetas

Hay una preocupación que parece oculta para el gran público, porque nunca sale a la palestra que es que los jugadores se pierdan partidos por cumplir ciclo de tarjetas y es que el Málaga CF está en una situación un tanto delicada al respecto de esto, porque hay jugadores que podrían perderse algunos de los duelos trascendentales por haber visto su quinta cartulina amarilla de la temporada.

El mejor ejemplo es Dani Sánchez, que no podrá saltar al terreno de juego durante la fiesta del 120 aniversario del primer partido de fútbol oficial en la provincia de Málaga, dado que vio su quinta cartulina durante el pasado fin de semana ante el Linares Deportivo en el empate entre malagueños y jiennenses que sirvió a los locales para arrebatar a la UD Ibiza la tercera plaza del Grupo II de Primera Federación.

El lateral malagueño no es el único afectado por este fenómeno, dado que tres efectivos del plantel de Sergio Pellicer corren riesgo de seguir sus pasos en un futuro a corto plazo, puesto que Roberto Fernández, Einar Galilea y Víctor García ostentan cuatro amarillas en sus casilleros personales y podrán perderse una jornada en el momento que un colegiado les muestre otra. Una lectura positiva de la situación es que al cumplir el ex del Numancia ante el Ceuta, pues no habrá problemas porque este y su compañero de posición se ausenten en el mismo compromiso liguero, salvo que comiencen a ver tarjetas a un ritmo impropio de lo que han hecho durante este curso con la casaca blanquiazul.

Una sorpresa a todas luces de que corra riesgo de no estar en un partido por ciclo de tarjetas es Alfonso Herrero. El arquero ya ha visto tres por diversos motivos durante esta campaña y, en el caso de que vea dos más, podría no jugar alguno de los encuentros de suma importancia que va a tener que jugar el cuadro entrenado por Sergio Pellicer de aquí a que concluya la temporada en la categoría de bronce del fútbol español en la que los malagueños lucharán por regresar de forma rápida al fútbol profesional.