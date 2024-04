Sergio Pellicer avisa a navegantes: "Va a haber cambios"

El Málaga CF se enfrenta este domingo a uno de los rivales más en forma de la categoría, como es el caso de la AD Ceuta, que llega tras cinco victorias consecutivas a La Rosaleda y con confianza de poder conseguir los tres puntos en el templo malaguista. Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa para hablar sobre ello.

Tras la lesión de Einar Galilea que encendió todas las alarmas, la defensa es un tema a debate y el técnico quiso dar su punto de vista: "Espero que no. Es cierto que es un momento, en la gestión de los jugadores, clave. Hay tres momentos: al principio, cuando acabe el mercado, y ahora. Todos quieren jugar. En los partidos importantes van a aparecer algunos que no están jugando. Creo mucho en el entrenamiento invisible. En la defensa tenemos muchas opciones. Vamos a intentar ajustar, pero tienen toda la confianza. Va a haber cambios porque la plantilla está para eso. Para que el que no juegue se enfade, pero que demuestre por qué está en el Málaga".

Después de esto, habló sobre el enfrentamiento ante el Ceuta: "Es un partido importantísimo. Por cómo está el rival, que es de los que más en forma están, con la flecha hacia arriba. Están en ese momento de energía. Fuera de su estadio es el que menos balones pierde. Tenemos que ser nosotros y focalizarnos en nosotros mismos. Tengo mucha confianza en mis jugadores. Hemos sabido competir y estamos compitiendo. Somos personas, hay días que estamos mejor y días que estamos peor. Después de Melilla llevamos una racha muy positiva y este es un partido duro y clave. Va a estar ahí arriba. Conseguir la victoria sería mucho y certificaríamos el poder mirar hacia otro lado". "Estamos en alerta constantemente. Los números están ahí. Nosotros conseguimos cinco victorias y sabemos lo que cuesta, es síntoma de que están haciendo las cosas muy, muy bien. Hay pocos equipos que lo han conseguido. No podemos regalar 45 minutos en cuestión de atención, porque la atención es encomiable. Nos va a llevar a ser muy solidarios a nivel defensivo porque sabemos que nos pueden hacer daño", añadió. Además, hizo alusión al encuentro anterior: "Ayer lo volví a repasar otra vez. La primera parte nos costó, reaccionamos, pero perdimos el partido en dos transiciones. Fue el último partido de la primera vuelta y nos pone en alerta de las situaciones que vivimos allí".

Sergio Pellicer se abrió ante los allí presentes sobre su estado emocional en el cargo: "Cada día soy más feliz de estar aquí. Y también más triste porque algún día no estaré. Siempre fuerte. Tenemos que mantenernos firmes. Ser entrenador no es duro, es difícil, pero es lo más bonito que hay, el ser entrenador del Málaga. Nos vamos haciendo mayores y es así. Es verdad que lo vivo con mucha pasión. Cada empate y derrota lo sufrimos mucho, pero recargamos las pilas. Es una profesión difícil, pero no es dura".

Tras esto, el entrenador tuvo que responder sobre si este era un duelo más difícil al ser una semana dura y emotiva con el aniversario: "No creo que deba afectar, La semana pasada los concentré, pero estamos en Málaga y llevamos ya mucho tiempo con ruido. Se ha hecho un gran evento y se ha sacado una camiseta muy valiosa que significa todo lo que representamos. Ahora hay más niños que en Primera División y eso es por el sentimiento y tenemos que darlo todo para devolvérselo, porque el malaguismo es eso".

El técnico quiso mostrar que esta victoria puede ser un empujón: "Vamos a mirar el partido. Ahora es un momento importante para todos, Conseguir una victoria es ponerte en verde y no en rojo. Cada vez es un momento muy importante, porque van quedando pocos partidos, pero es que llevamos desde la primera jornada jugando partidos importantes. Este no es clave, pero es un duelo de importancia, porque es que a final de temporada pasan muchas cosas tanto positivas como negativas para todos los equipos y por eso tenemos que llegar a esas últimas cinco jornadas en la pelea".

Por último, dejó clara su confianza en los de segunda línea: "También es cosa de perfil de jugadores y estados de forma. El otro día tuvimos problemas en la primera parte y en la segunda ya pudimos hacer más. Tenemos que trabajar en todos los escenarios posibles para poder tenerlo controlado. Creo que tenemos jugadores para ello y que van a aparecer. Nos falta mejorar un poco en ese último pase y ese remate. Lo estamos trabajando y queremos arreglar eso".