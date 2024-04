La demanda que puede cambiar el mapa accionarial del Málaga CF

Noticias administrativas y judiciales en el Málaga CF que pueden suponer cambios significativos en la propiedad del club. La demanda del abogado Francisco Verdún, que representa los intereses de los pequeños accionistas (APA) que pugnan por el reconocimiento de sus acciones, ha sido admitida a tramite por el juzgado de lo mercantil número 2 de Málaga.

Los solicitantes piden el derecho a que se le reconozcan sus acciones correspondientes a la quinta ampliación de capital, datada en 2010. La APA apoya y busca reparación para todos los afectados por la compra de acciones de la ampliación de capital que coincidió con la transición entre Fernando Sanz y el jeque Al-Thani. Sus títulos no son reconocidos (1.300 acciones de 700 compradores) y tampoco han recuperado el dinero, estimado en unos 70.000 euros. "Hay indicios de una supuesta estafa. No se le dieron las acciones a estas personas, no se les reconoció… En el mes de julio se revocó esa ampliación de capital y en septiembre estuvo yendo gente a comprar acciones en metálico y se les dio su contrato firmado cuando ya supuestamente no tenía validez. Tenemos pruebas”, explicaba tiempo atrás Antonio Aguilera, presidente de la APA.

No es un pleito que vaya a corto plazo a resolverse, pero si se gana este pleito tienen que reconocer a todos los perjudicados y podría cambiar el mapa accionarial del club, sin la necesidad del jeque Al-Thani para tener una mayoría, con la posibilidad entonces de una venta o de una ampliación de capital sin contar con su venia. La administración judicial encabezada por José María Muñoz no consideró en primera instancia reconocer estas acciones. En función de la evolución del caso podría cambiar ese mapa. Aunque, como todas las partes admiten, no está el club para demasiado tiempo de espera aguardando que la enconada madeja judicial se deslíe progresivamente.

Después de varias reclamaciones al responsable jurídico del club, Joaquín Jofre, fue en 2015 cuando Verdún asegura que recibió el título correspondiente a la acción que compró cinco años antes. Hasta la llegada de la administración judicial de José María Muñoz no se tuvo constancia de que el club no reconocía la legitimidad de las acciones adquiridas en la ampliación de capital de 2010. Se aportan pruebas documentales en las que se promocionaba la "Venta de Acciones para la ampliación de capital del Málaga CF". En la Junta de Accionistas de 2022 se explicó que en agosto de 2010 hubo una revocación de la campaña de aumento de capital, con dos opciones, cumplimentar el formulario de adquisición o la devolución del dinero más los intereses, pero la administración judicial no reconoce la validez. Ahora se intenta que cambie la película.