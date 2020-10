El Málaga renueva al prometedor defensa juvenil Ángel Recio

Durante el pasado verano se produjo una abundante salida de canteranos de la Academia del Málaga. Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla... Clubes más poderosos económicamente pescaron en la cantera malaguista, donde no hay el músculo económico que sí se tuvo en años atrás que permitió retener a jugadores de nivel que abastecieron y abastecen en una época complicada económicamente al primer equipo.

No obstante, según explicaba el ahora responsable de cantera, Duda, no se fueron demasiados proyectos que el club consideraba claros de primer equipo. "A mí a lo mejor se me han ido siete u ocho jugadores que de ellos teníamos a lo mejor dos que pensábamos que podían llegar al primer equipo, pero con otros tenemos sustitutos que pueden rendir más todavía", decía el portugués.

En el reverso bueno de la moneda, el Málaga sí ha conseguido retener a jugadores interesantes. Uno es un central de alta proyección, el juvenil Ángel Recio, que ha cerrado recientemente su renovación de contrato por tres temporadas, hasta 2023, con la entidad de Martiricos. Recio es un central diestro de grandes condiciones físicas (1.90 metros) que está en la órbita de la Federación Española (fue citado con la sub 15 y la sub 16 más de una vez) y tras cuyos pasos iban clubes importantes. Pero el jugador natural de Fuengirola y su entorno han privilegiado el Málaga, el club de casa y en el que lleva desde edad infantil (2015) tras ser reclutado desde el Athletic Fuengirola. Donde, además, hay una clara autopista hacia la élite por la particular situación de la entidad. Otros de los jugadores que se marcharon y sus agentes prefirieron mejores condiciones económicas actuales a la proyección deportiva que ofrece el club blanquiazul.

Nacido en 2003, Recio estará de partida en el División de Honor juvenil que dirige el ex futbolista Nacho Pérez. La temporada pasada, a pesar de ser su primer año juvenil y jugar en el Liga Nacional, ya era un asiduo en los entrenamientos del filial, en ese momento a las órdenes del ahora técnico del primer equipo, Sergio Pellicer, que le conoce bien. Con la actual situación del club, con carestía de fichas en el primer equipo, hay efecto arrastre hacia arriba, como se ve en el listado de 22 jugadores del filial y jugadores de edades más tempranas pueden ser promocionados hacia arriba.

Así lo recordaba el propio Pellicer unos meses atrás. "Málaga es un tesoro para ellos. Los entornos siempre quieren más. Hay jugadores que han jugado y si estuvieran en otro equipo estarían jugando en el juvenil o el filial. Aquí juegan en el primer equipo. Está claro que los entornos y lo que rodea el fútbol quiere siempre mejorar. Esto es un negocio. Yo llevo muchos años en esto y con jugadores jóvenes. He visto muchísimos y por mala toma de decisiones se han perdido por el camino. Muchas veces hay que dar pasos muy cortitos. Es el momento de ciertos jugadores, las prisas son malas consejeras. Intentamos ponerles obstáculos para que los superen. Si quieren crecer, no hay mejor sitio que éste. Aquí tienen la posibilidad de poder competir y hacer la pretemporada en un equipo de Segunda", decía el entrenador castellonense.