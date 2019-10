El Málaga se siente agraviado por el uso del VAR

En el Málaga existe sensación de agravio por el criterio del colegiado del partido por el uso del VAR. No por las decisiones que tomó tras utilizar el videoarbitraje Ortiz Arias, que no fueron pocas. De hecho, en el inicio del choque este sistema sirvió para dos goles del Huesca no subiesen al marcador. Lo que escuece en el seno blanquiazul es que ni se dignase a revisar el penalti clarísimo de Pulido a Boulahroud con 1-0 o una acción con cierta semejanza al penalti de Luis Hernández en la que Cifu recibió un manotazo en la cara.

Lo cierto es que nunca antes había sido tan usado y ta relevante el VAR en un partido del Málaga, que tuvo que ser extendido casi siete minutos más. “En la la primera parte ha habido una circunstancia con 1-0 en contra que no entendemos. No fue revisado el penalti a Boulahroud, que es clarísimo. Podía haber sido una situación que nos hubiera metido en el partido. No entiendo que el arbitro no haya ido a verla en la pantalla”, reclamó Víctor Sánchez del Amo tras el encuentro.

Luis Hernández, que portó el brazalete de capitán y fue víctima directa de una decisión del VAR, dijo mucho sin decir demasiado. “No voy a comentar nada del árbitro, las imágenes están ahí. El árbitro todos sabemos cómo es y no voy a comentar”, soltó en zona mixta el madrileño.

Otro efecto colateral del videoarbitraje es que Adrián González será sancionado con un encuentro de suspensión por la roja directa que vio en El Alcoraz, por lo que no estará ante el Cádiz. Juankar, el único apercibido, no fue amonestado.