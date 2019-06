El Málaga se vuelve de Albacete con un sancionado y dos lesionados

El Málaga se vuelve de Albacete con tres puntos valiosísimos y la dependencia de sí mismo para ser tercero. Por contra, la expedición regresa con dos jugadores entre algodones y un sancionado para el último partido de LaLiga 1|2|3, en el que los de Víctor Sánchez del Amo se medirán este sábado al Elche (20:00) en el estadio de La Rosaleda.

Todas las miradas están puestas en el estado de Miguel Cifuentes y Fede Ricca. El granadino se marchó al poco de comenzar la segunda mitad cambiado por Iván Rodríguez y, según explicó el club, "sufrió un golpe en su rodilla izquierda y tuvo que ser sustituido". Por su parte, el uruguayo dejó la imagen más preocupante al tener que marcharse cerca del final del partido tras una acción en un córner visiblemente dolorido. Fue, también como explica el parte del Málaga, "debido a un golpe en la pelvis". Ambos quedan pendientes de evolución para saber si podrán estar ante el Elche.

Lo único seguro al 100% es que el técnico madrileño no podrá contar con Gustavo Blanco Leschuk. El ariete argentino vio la segunda amarilla poco más de un minuto después del segundo gol del equipo y se tuvo que marchar expulsado, así que tendrá que cumplir sanción.

Al menos queda que al no jugar el último partido se libra de alguna posible expulsión que lo deje sin el primer partido de play off. Por contra, seguirán apercibidos Keidi Bare, Adrián González y Dani Pacheco, que de ver cartulina en la última jornada no podrían estar en el debut en la liguilla. El equipo entrenará este miércoles por la tarde (18:15).