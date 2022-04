En directo, la rueda de prensa de presentación de Pablo Guede

Pablo Guede es el nuevo entrenador del Málaga. Ya cogió las riendas del equipo en el primer entrenamiento y después expresa sus sensaciones en la sala de prensa Juan Cortés. El argentino ha sido un chute para el alicaído malaguismo, pero hay que corroborarlo ahora sobre el césped. En cualquier caso, sus palabras reconfortan y dan ánimo.

Manolo Gaspar

"Me gustaría agradecer a Natxo, ha asido un buen profesional, ha hecho un buen trabajo que no se ha visto reflejado en resultados y sí en juego. Bienvenida a Pablo a su casa. Gracias por todas las facilidades e ilusión que siempre me ha demostrado, hemos hablado más veces. Que tenga suerte, que él seguro va a transmitir ese carácter ganador e ilusión. Es un día importante para él".

"Se elige a Pablo porque mi trabajo es buscar soluciones. Se intentó antes y no se pudo, tengo relación hace mucho tiempo. Es lo que necesita el equipo. Es un líder natural y lo demuestra cada día. Las oportunidades surgen y esta vez pudimos coincidir. Es la solución".

"Surge como cualquier contratación. Cuando creemos que hay que hacer un cambio pues contactamos. Teníamos una decisión tomada, teníamos claro que iba a ser, no dependía del resultado de Girona. Era un análisis previo, en Girona realiza un buen partido".

"Firma por lo que queda y el año que viene. Le daba igual lo que tenía encima de la mesa. Tenía ese liderazgo para que nos represente como el club que somos. Reúne todas las condiciones".

"Lo ideal es tener un entrenador y que vaya todo rodado. Lo ideal es encontrar un entrenador. Hay muchas lecturas, hay muchos motivos, vosotros lo decís. Analizo desde mi cargo e intentar tomar decisiones".

Pablo Guede

"La verdad es que el reto más apasionante de mi carrera, es mucho lo que genera el Málaga en mí, es mucha responsabilidad. Es el reto personal más importante de mi carrera".

"La plantilla la vi bien. La disposición hacia el trabajo fue brillante y a partir de ahí, hay que empezar a crecer en el día a día. Con todo lo que rodea al club, ver todos los cambios que se hicieron para bien en La Rosaleda, yo lo veo todo maravilloso. Cuando uno está enamorado de una ciudad no ve lo malo, ahora ves todo lo bueno, estoy súpero contento".

"Voy con tranquilidad, en mí genera mucha ilusión. Trabajo más y mejor todos los días. Esto es efímero, estos son resultados, tratar de ir partido a partido para sacar los puntos que necesitamos. Todo está perfecto ahora, pero hay que sacar resultados".

"Terminé de hablar y las sensaciones fueron buenísimas. Hablé con uno y otro, seguiré hablando mañana. Yo lo que pensaba les dije. Hay que hablar poco y trabajar mucho. Dije hace un mes que no veía un equipo muerto, yo lo vi bien en Gerona. Eso a la larga da premio".

"Hace dos meses estaba trabajando, tenía equipo. No se dio opción para que viniera antes".

"Los sentimientos no se pueden manejar muchas veces. Si el Málaga requiere de mí en este momento yo no lo puedo decir que no. Yo pienso eso. Ya saben lo que siento por este club y este ciudad. Es el momento que toca, no me fijo en eso. Ahora que tiene dinero vengo, ahora que puedo subir... No, te toca la puerta el club de tus amores y tienes que venir. Después ya veremos".

"Lo anímico pasa por momentos y eso hay que revertirlo en el menor tiempo posible. El Málaga que quiero ver que corra, meta y vaya para adelante siempre. Es innegociable el correr, el meter y dejar todo con esta camiseta. Ya iremos dando forma al juego que tenemos. Es día a día, semana a semana, pasitos cortos. Es inmediatamente ya. Correr, meter y dejarle. Siempre veo al Málaga. Tengo las cosas muy claras. Tengo una forma de entrenar que una vez coge el equipo lo que yo quiero, varío. No todos los rivales son iguales y requieren de lo mismo. Si cogen rápido lo que quiero, pues un día jugaremos con línea de tres, otros con línea de cuatro, uno apretaremos, otros replegaremos. Pierdo y presiono y trato de tenerla. A partir de ahí trato".

"Si nosotros tenemos que poner sobre un chico de 19 años la responsabilidad de que sea el goleador del Málaga, nos lo cargamos. Que venga, que se entrene como uno más y tendrá las oportunidades que se merezca, como cualquier otro filial o juvenil. Sería muy agresivo plantearlo así. Que es bueno, que el club hizo un gran esfuerzo por retenerlo. Todo es verdad. Es uno más, subimos a tres o cuatro jugadores más. En todos los clubes que estuve saqué a muchos chicos, jugaron mucho. Pero para su crecimiento hay que saber meterlo en cada momento".

"No tengo nada negativo. Espectacular el trabajo, arrancamos, le metimos intensidad, que es lo me gusta. La disposición para entrenar después del partido del viernes, que fue jodido. Venirte sin nada después del buen partido que hicieron, eso te toca. Tengo la sensación de lo que veo de fuera. Este equipo no está muerto, quiere. Pero tienen que acompañarle los resultados".

"Estamos a tres del Sporting, hay cuatro equipos a los que les gustaría estar en nuestra posición. Somos el objetivo de los que están en descenso directo, es verdad. Pero hay plantilla para mirar a los que están por arriba. Es el vaso medio vacío o medio lleno. Hace varios partidos que no se gana. Yo prefiero ver para arriba. Tenemos que centrarnos en lo nuestro. En sacar nuestros partidos adelante. Tenemos que sacarlo todo. Sabemos de sobra que cuanto más estemos unidos, nosotros, club, jugadores, prensa... Todos, Entonces todo sale mejor. Por experiencia propia y por lo que es vivido, es lo que toca".

"El cuerpo técnico es una decisión para el momento que toca. Es lo mejor. La gente de la casa, súper capacitada. Subí al capi Bravo, conoce a todos los pibes, tiene la sangre blanquiazul, no era el momento de cambiar todo. Era feliz por compartir con ellos esta situación. Creo que es lo mejor. No hay mejor que ellos, que conocen todo, para mi primera experiencia en Europa".

"Soy un convencido de que tanto defender como atacar es cuestión de equipo. Ni lo ofensivo recae en los delanteros ni lo defensivo en los defensas. El equipo está por encima de las individualidades. Hay partidos en que se generó y otros que no. Entiendo que se diga que no tenemos gol, hay que trabajar sobre eso. Son pequeños detalles. Ajustando esos pequeños detalles que te hacen ganar o perder creo que vamos a poder lograrlo".

"Estaba en Buenos Aires, que se cumplió un año de la muerte de mi padre. No estaba así pendiente, no lo esperaba, pero siempre tenía la ilusión intacta".

"Leyenda es Ben Barek, no yo. Tengo 47 años. Qué le puedo decir a la afición. Que llene a La Rosaleda y que sea como es. Que apoye como apoyó siempre en los momentos difíciles. La Rosaleda estaba llena y subimos de Segunda B a Segunda A y era mucho más difícil. Vamos a ser malagueños, apoyar más que nunca. El 30 de mayo sacaremos conclusiones. Todos juntos, es lo que más me gustaría. En los malos momentos, más y mejor. Es lo más importante. Es lo que más me ilusiona, salir me encantaría los 28.000, sería alucinante".

"No tengo ni idea de si me van a respetar más o no. Los dos entrenadores son muy buenos. Los rifirrafes no tengo ni idea. No sé si es bueno o malo haber sido jugador antes. Como vi hoy al plantel, los tuve que parar, tenía a los fisios parándome el tiempo porque no paraban... A partir de ahí, vamos adelante.

"No me cabía el whatsapp, cuando tenga 15-20 minutos contestaré. Me felicitó mucha gente, agradezco a toda la gente que hizo posible que yo estuviera aquí sentado. A la gente que me contrató, el presidente del Juval, la gente del Palo, Godoy... A todos ellos les agradezco que pueda cumplir un sueño".

"Que era más difícil, teníamos que meter tres y empatar el Talavera con el Beasain. Ahora depende de nosotros, plenamente. Dame que dependa de mí, que yo pueda agarrar la pelota y decidir. Se generó una cosa del tema del descenso, no se dio la temporada como esperábamos. Podemos alcanzar a un par de equipos y hay cuatro por abajo. Depende de cómo lo queremos ver".