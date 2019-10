Manolo Gaspar: "Prometo dejarme la vida"

Una vez confirmado el nombramiento, aunque el Málaga lo considera de momento interino, Manolo Gaspar ha cogido las riendas de la dirección deportiva, aunque en este periodo no ha dejado de estar en constante actividad, en movimiento en el mercado.

A través de las redes, el paleño expresó sus sentimientos tras este nombramiento. "Tras 17 años luchando por este escudo se me presenta ahora un reto que asumo como todos los anteriores aquí, con humildad, orgullo y responsabilidad. Siempre he estado, estoy y estaré a disposición para ayudar a mi club cómo y dónde se me requiera", decía el que fuera defensor malagueño.

Insistió en un mensaje emotivo Manolo: "Muchas gracias a todos por los mensajes y el cariño. Prometo dejarme la vida y las horas por estos colores y por esta afición. Coraje, corazón... Y mucho trabajo. Mañana todos a La Rosaleda a apoyar al equipo. Vamos Málaga".