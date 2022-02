"Podría haber cerrado dos fichajes por mi ego e ir paseándome por Calle Larios"

El director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar, acudió a su habitual cita para hacer balance del mercado tras el cierre de la ventana de turno. La mayoría de las preguntas giraron alrededor de los fichajes y la situación económica. El ejecutivo paleño, muy arropado por club, cuerpo técnico y capitanes, comenzó como suele: "Aquí estoy para responder hasta la última pregunta". Así fue. Precisamente en la última donde dejó una frase que resume la posición de la dirección deportiva: "El Málaga no va a la velocidad de la opinión pública, es imposible. El fútbol es pasión y la opinión ve que hemos salvado al club y tenemos que estar arriba. El club no va a la marcha del aficionado porque si no no estaríamos haciendo una gestión responsable. No tenemos fuerza para ir a esa velocidad, vamos a la que podemos. No me puedo comprar un Ferrari si no tengo para echarle gasolina. No llega al millón de euros lo que tenía para reforzar, pero nos va a hacer mucha falta en el futuro. Yo podría haber cerrado dos jugadores por mi ego e ir por calle Larios y la gente tocándome las palmas, pero hay que ser responsable".

En su primera respuesta condensó todo el balance: "Ha sido un mercado difícil porque iniciamos con una sanción de FIFA totalmente inesperada, nos pilló en plenas negociaciones con jugadores y clubes. Fue un contratiempo importante. Gracias a los servicios jurídicos pudimos solucionarla y el mismo día que la levantamos hicimos a Vadillo, que era una oportunidad de mercado, y luego Febas, que para nosotros era una prioridad después de la baja de Luis Muñoz. A partir de ahí, con los malos resultados hacen aparecer muchas dudas sobre todo desde fuera que es lo normal, pero nuestro análisis interno es diferente. Estamos con 31 puntos, conseguidos por los jugadores que están ahí. Hay que hacer un análisis más equilibrado que el aficionado. Luego hay un cambio de cuerpo técnico, con todo el desgaste que conlleva. Teníamos opciones con algún jugador que podría haber dado un salto importante, pero no teníamos tanta fuerza en el mercado. Estaban avanzadas, pero cuando se cruzan equipos de Primera o que hacen ofertas grandes no podemos llegar. De las opciones b decidí no meter jugadores por meter porque sigo confiando y creo que tenemos una gran plantilla. Meter un número por meter por mi experiencia es un grave error teniendo jugadores de cantera que te pueden dar el nivel y haciendo una gestión responsable teniendo un dinero que tengo y dejaría de tener para los siguientes mercados".

El cambio en el banquillo no trastocó absolutamente nada: "Las necesidades las teníamos claras y no ha trastocado nada nuestros objetivos. Sí es verdad que no es fácil y menos en pleno mercado hacer esas gestiones muy importantes y definitivas. El fútbol no lo controla nadie y nosotros lo podemos controlar menos". Al hilo de la cuestión, relativizó lo que podía necesitar de manera más urgente: "Se pueden reforzar todas, pero como vengo diciendo creo que tenemos una plantilla de jugadores muy polivalentes y chavales que están dando un nivel muy alto. Si traemos un jugador podemos quitar esa pequeña proyección y para mi forma de ver es un error".

Como malagueño y malaguista, se pone en el pellejo de la afición: "Por supuesto que la entiendo, yo conozco a la afición mejor que nadie. Es muy exigente. Nuestra afición es el patrimonio que tiene el club, es impepinable. ¿Hay que exigir? A mí el primero. Entiendo que la gente quiera ver a su equipo terminar el mercado con cinco incorporaciones. Pero la gente no sabe la información que manejamos y nuestros objetivos a un mediano plazo. Nosotros como gestores también tenemos que mirar. Entiendo a la afición siempre, que se cabreen, que aprieten, que se sientan mal... Yo también soy hincha del Málaga y sé cómo se sienten".

Último día de mercado

"El día 31 fue como todos los 31. Desde que estoy en el cargo van 53 operaciones, ya estamos acostumbrados. Nuestro objetivo siempre es adelantarnos, no tenemos fuerza si no lo hacemos. Nosotros hacemos el trabajo con tiempo, las que salieron llevaban 15/20 días. Hacerlo el último día no es nuestra manera de trabajar, sería un error tomar ese tipo de decisiones".

Valoración de la plantilla

"Para mí es la mejor que hay, es imposible tenerla mejor con lo que hemos gastado. La del Madrid también tiene debilidades. Me equivoco, me he equivocado y me seguiré equivocando, pero siempre mirando por el club. Hemos hecho una gestión de responsabilidad. Muchas veces nos olvidamos de que hace un año estábamos muertos y que seguimos en un estado grave, con cierta estabilidad. Seguimos trabajando para cuando podamos dar el salto estemos bien posicionados y con los pies en el suelo".

Fichar agentes libres

"Para nosotros el mercado siempre está abierto, tenemos espacio salarial y fichas. Si hay algo que nos puede mejorar o una urgencia si podemos hacerlo lo haremos. Seguimos trabajando".

Venta de futbolistas

"El Málaga venderá futbolistas cuando las ofertas sean coherentes, el futbolista esté bien valorado o no haya más remedio que vender. No tiene porqué salir por la cláusula si están bien valorados. Muchas veces rechazar una oferta es mejor que hacer tres fichajes. Creo que la decisión es acertada porque no está bien valorada la oferta que llega".

Objetivo deportivo

"Dije que era mejorar lo que hicimos la temporada pasada obligatoriamente. Ahora es recuperar a nuestros jugadores y tenemos 17 jornadas para hacer mejor temporada y seguir creciendo en nuestra base. Estamos ahí. ¿Qué hemos vivido momentos de juego impresionante? Sí, ahora estamos un poco decepcionados porque no lo estamos viendo. Ahora tenemos que recuperarlos y en eso estamos. Ellos están convencidos de que lo vamos a hacer. Estamos en disposición de hacer lo que nos pusimos al principio".

Límite salarial

"Todavía lo desconocemos. Por las estimaciones no debemos tener mucho más límite salarial de lo que tenemos. Estábamos muertos de un día para otro, ahora estamos estamos estables, pero sin ese Málaga que pueda aspirar a muchas cosas. Me encantaría decir otra cosa, pero si fuera otro quizá yo no estaría aquí. El margen es poco. Pero lo que no hemos gastado ahora ha sido con vistas a tenerlo la temporada que viene. Creemos que puede estar muy ajustado. Puede cambiar".

Toque al vestuario

"Por supuesto, nosotros estamos constantemente en comunicación. Siempre. Somos cercanos a los jugadores, son conscientes de estar juntos y apretar. Son cosas lógicas del fútbol. Nosotros estamos cerca para que estén lo mejor posible y apretamos, pero no vamos a contar todo lo que hacemos con el vestuario. Ellos saben que hay que solucionar esta situación".

"Me preocupa y he pegado toques de atención al que lo ha necesitado. Me preocupa mucho. Lo de las redes sociales es una pandemia, el jugador debe saber que representa a un club grande. Ya somos grandecitos, el que se equivoque que acarree con sus consecuencias. Estamos en un momento de apretar y dejarnos de tonterías".

¿Play off en 2023?

"Ojalá, pero dependerá de muchas cosas. Eso es lo que todos queremos. Va a ser complicado tener una masa salarial para eso, pero pueden pasar muchas cosas. Mientras tenemos que seguir peleando y construyendo el futuro".

Sin central zurdo

"El año pasado teníamos dos porteros zurdos y nadie me dijo por qué no teníamos un derecho. No hay ningún problema por no tener ningún central zurdo. Lo normal es tener alguno a pierna natural, sí pero son los más caros".

Muchos goles encajados

"Es culpa nuestra y también del rival, también tiene que hacer cosas bien para meterte un gol. Muchas veces hay momentos del año donde tienes dudas y no llegas a tiempo y tenemos que crecer desde la base de ser un equipo sólido y a partir de ahí tenemos velocidad y desparpajo. Parar esa sangría que te hace estar a remolque en los partidos, lo que es difícil".