Ontiveros manda a Mula al Alcorcón

Otro movimiento de ex malaguista sobre la bocina del mercado. El que fuera canterano Álex Mula (25 años), que no acabó demasiado bien con la entidad de Martiricos tras aquel episodio en el que no pudo ser inscrito por rebasar el club el límite salarial y fue traspasado al Fuenlabrada, vuelve a la A.D. Alcorcón, club en el que estuvo cedido cuando era malaguista. Es una carambola curiosa, porque fue el fichaje por el club fuenlabreño de Javi Ontiveros, otro canterano non grato tras su espantada veraniega rumbo a Osasuna, quien ha propiciado que saliera Mula al colista de Segunda. Allí coincidirá con Iván Calero, jugador malaguista a préstamo.

El fichaje entró a última hora y LaLiga tuvo que dar luz verde a toda la documentación. Pero, finalmente, la historia tuvo final feliz y el atacante jugará en Santo Domingo aunque se anunció dos días después del cierre del mercado.