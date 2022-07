Manolo Gaspar, sobre los fichajes y el límite salarial: "Los que están aquí no corren riesgo alguno"

Manolo Gaspar volvió a responder preguntas relacionadas con el mercado de fichajes del Málaga CF y también dio algún detalle de cómo está el límite salarial. Eso sí, se apresuró a dejar claro que todos los futbolistas que ha fichado en este verano puede ser inscritos y están dentro de los cálculos en los que se ha movido la dirección deportiva en esta ventana.

“El límite salarial lo tenemos controlado, estamos bastante ajustados y tratando de ampliarlo de distintas formas. No corren riesgo ninguno los que están aquí, ya sabemos que va a ser un verano largo y creo que lo podremos subir", contó sin tapujos Manolo Gaspar, que ya ha completado una decena de fichajes y todavía quedan piezas con las que le gustaría contar".

Falta el mediapunta que ansía Guede para aportar último pase, pero también algún hombre de banda donde encaja perfectamente Lago Junior. Manolo quiso ser cauto y repitió mantra: "Queda mucho en el mercado y pueden pasar muchísimas cosas”.

Para que pasen cosas se tiene que ampliar el Salario Liga de algún modo. Se mira a Portugal por el caso de Ricardo Horta. "Lógicamente sería un ingreso extra importante con el que no contábamos. Nosotros planificamos sin contar con ese plus. Si llega, tendremos que valorar qué hacemos, que lo tenemos pensado, es algo que está en el aire. Pero positivo sin duda”, sentenció el ejecutivo paleño.

Discurso de ascenso

Los jugadores no se cortan a la hora de hablar de un objetivo. Manolo juega a templar un poco: "A mí me encanta que tengan mucha ilusión pero la realidad es que la Segunda es muy dura, muchos de ellos saben lo que es ascender pero también lo que es quedarse en las puertas con equipazos. Primero que el equipo tenga ese ADN del míster, reconocible y una vez ahí, a ver cómo llegamos a abril y mayo. Estamos ilusionados, llevamos alrededor de 13.000 socios y subiendo. Se le ha dado la vuelta a la situación tras una desilusión grande. Este objetivo hace que los jugadores aprieten y luchen por lo que queremos. Es muy ambicioso, yo iría paso a paso, pero no está mal”.