¿Cómo va a jugar el Málaga de José Alberto?

Tuvo lugar la puesta de largo de José Alberto López como nuevo entrenador del Málaga. El ovetense trató muchos temas y uno por los que fue cuestionado es por cómo jugará el cuadro blanquiazul. Sin ofrecer algo en claridad, lo que es lógico, sí que dio algunas pistas. "Ahora nos toca mucho trabajo por delante para construir una plantilla que intentar que sea, dentro de nuestras condiciones, lo mejor posible. Trabajar junto con Manolo para formar el mejor equipo. Una vez vayamos sabiendo qué piezas vamos a tener le daremos forma construyendo. Me gusta un equipo combinativo, agresivo con y sin balón e intentar siempre ser un equipo equilibrado, que ataque bien y defienda lo mejor posible", afirmaba.

"No voy a comentar nada del sistema porque es un punto de partida, no me aferro a ningún sistema. Lo importante es los jugadores que vamos a tener. Soy un entrenador que me adapto a las situaciones. El sistema más utilizado es 4-2-3-1 y también he jugado 4-3-3. Lo más importante es el estilo que hay que dotar al equipo, el dibujo táctico lo van a marcar los jugadores que tengamos. El estilo es innegociable", ampliaba el técnico, que se encontraba en el estilo: "Lo más importante es que sea un equipo equilibrado, es la clave en esta categoría. Luego quiero un equipo agresivo con y sin balón. Intentar ser un equipo combinativo y que mande en el partido, pero eso lo van a marcar los jugadores que tengamos. A partir de ahí intentaremos sacar el rendimiento al equipo. En esta categoría cobran mucha importancia las transiciones y el balón parado. Un 30% de goles vienen de acciones a balón parado. Tenemos que dominar los registros y vamos a trabajar sin límite. Vamos a trabajar para hacer algo bonito y para que el aficionado se sienta orgulloso".