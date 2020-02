Manolo Gaspar pone a Antoñín como ejemplo y aviso a otros canteranos

Acompañó Manolo Gaspar como procede en estos casos al protagonista. El director deportivo escoltó orgulloso a Antoñín en esta presentación como profesional aunque su intención era la de estar en un discreto segundo plano para no distraer la atención del actor principal.

“Ya cuando asumí el cargo hace un tiempo dije que uno de mis primeros objetivos es que Antonio fuese profesional. Sin estar el mercado abierto no se podía hacer. Todo tenía que analizarlo con LaLiga, como todo lo que hacemos. Siempre hemos tenido un lema en La Cueva y era que si no mejoraba lo que teníamos, no iba a venir nadie. Entonces para mí, que el movimiento de Antoñín se haya podido dar y utilizar la ficha número 18 con él es un movimiento doble", comenzó Manolo Gaspar su análisis.

Fue mucho más importante lo que vino a decir después, que Antoñín no es sólo que es en sí mismo, es también un ejemplo para todos los jugadores de la cantera, para que entiendan cuál es la fórmula para llegar al mundo profesional desde La Academia: "El chico se lo ha ganado lógicamente y gracias a eso podemos contar con un canterano más de una hornada impresionante que nos viene desde abajo y también un mensaje para todos los chavales de la cantera. Con trabajo, con humildad y, lo más importante, queriendo jugar en el Málaga, como es el caso de Antoñín, que siempre lo ha dicho públicamente, pues con eso se puede conseguir. Esto es un mensaje para todos y una alegría para el club tener un jugador como él, que cada domingo demuestra que quiere jugar en el Málaga y que tiene todo lo que tiene que tener para triunfar aquí”.

De un futuro traspaso, Manolo no engaña a nadie y recrea el panorama actual del club y del fútbol en general: "No conozco ningún club que no sea vendedor. Todos los clubes alguna vez tienen que vender, hasta los más grandes, que también tienen que cumplir con el Salario Liga. El Málaga no es algo diferente. Si llega una oferta por Antoñín que el club considera suficiente como para solucionar problemas, habrá que verla. Es verdad que las cosas que llegan no son importantes y para eso preferimos tenerlo aquí y que nos ayude en nuestros objetivos, en un futuro ya veremos lo que pasa. De momento está con nosotros, es patrimonio del Málaga y es un orgullo”.

Confirma, además, que sobre la mesa no hay ofertas por Antoñín: “Yo no tengo nada. Los jugadores están en el mercado. Los clubes tienen el dinero. Si vienen a por Antoñín, pues que me llamen y veremos qué es lo que pasa. Miedo ninguno, estoy preparado para lo que pueda venir”.

Para cerrar, mensaje para la afición. Claro y cariñoso: "A la afición sólo se le puede dar las gracias, nos ayudan en todo. Es el jugador número 19. Sé que el departamento financiero del club está trabajando a muerte para solucionar ese tipo de problemas. Tenemos varias vías con las que podemos solucionarlas, así que no tengo miedo a nada. Tengo confianza plena en que todo se va a solucionar y eso es lo que le transmito a los jugadores y lo que tenemos que tener todos”.