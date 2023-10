Manolo Sánchez: "Somos el Málaga y tenemos que competir con cualquiera"

El Málaga CF visita este domingo el Nuevo Colombino con la intención de conseguir la sexta victoria consecutiva para seguir asentándose en la zona noble de la clasificación para ir construyendo poco a poco un posible ascenso. Con motivo de este duelo, Manolo Sánchez atendió a los medios en rueda de prensa.

El segundo entrenador habló sobre la posible presencia de Sergio Pellicer en Huelva: "Esperemos que el míster esté, va día a día. No es fácil, tiene un poco de molestia. Estoy preparado siempre, confío mucho en mí. Tuve la oportunidad en Girona, Leganés y Castellón. He tenido varios partidos en los que hemos estado en conexión directa. Si está bien y si no, estaremos comunicados para transmitirle a los jugadores lo que podemos hacer. No vamos a adelantarnos, vamos día a día. Aunque no esté estamos en comunicación directa, esté en el banquillo o no. Es muy bueno estar en comunicación los 90 minutos, pensamos lo mismo y nos ayudamos a debatir". "Está en proceso de evolución. Cada día está mejor. Va controlando las cargas con el readaptador. Está entrando progresivamente. Alguna vez ha recaído y por eso hay que ir poco a poco, no tenemos que correr. Ya entrará cuando le toque", añadió sobre su estado de salud.

El técnico no dudó en comentar la racha actual de los blanquiazules. "Parece que con cinco victorias es fácil, no lo es. No tenemos que mirar la clasificación. Somos el Málaga y tenemos que competir con cualquiera. El otro día ante el San Fernando fue 1-0 y sabemos sufrir. Da igual el rival, tenemos que enfocarnos en sacar los tres puntos con lo que tenemos. Esperamos dedicarle la victoria a la afición", dijo.

Además, la mano derecha de Sergio Pellicer vaticinó cambios: "Se juntan 12 días con varios partidos. El ritmo de entrenamiento de todos es muy bueno. Eso te da la oportunidad como entrenador de ponerte las cosas difíciles. En un momento dado tenemos gente que pueda salir desde el banquillo para distintos planes. En los entrenamientos tienen un ritmo altísimo. Es más difícil tomar las decisiones con todos, así de bien, tomaremos la decisión el domingo".

Manolo quiso destacar la alegría en el vestuario: "Son circunstancias diferentes. Guardo buena relación y veo un grupo muy sano. Gente que tiene una ilusión, hambre y humildad tremenda. Eso se transmite en el campo, también el trato personal transmite. Hay un ambiente muy bueno a pesar de que en el futuro podremos tener mejores y no tan buenos momentos. En Castellón se levantaron".

Tras esto, se centró en hacer una radiografía al rival de este fin de semana: "Ha modificado muchos sistemas. Dependiendo del rival. Sabe competir y lo que quiere. Va muy bien al espacio. Caye Quintana estando en punta genera muchísimas rupturas. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos varios planes de partido para hacerles daño y poder dedicar una bonita victoria a la afición".

Posteriormente, habló del balón parado de cara a este encuentro: "Como todo lo tenemos trabajado. Tiene una importancia tremenda a nivel ofensivo y defensivo. Puede marcar la diferencia en cualquier minuto. Se ven hasta porteros marcando goles. Hay que estar muy concentrados. Llevamos tres goles. Intentamos generar situaciones para que cuando no se pueda abrir la lata con otros métodos se pueda hacer mediante balón parado". También hizo lo propio sobre Manu Molina: "Al igual que sus compañeros que esperan una oportunidad, están trabajando bien. Cada vez tiene mejores sensaciones. Cuando se decida por los mediocentros, que tenemos varios, podría entrar también".

Comentó que ha aprendido de Pellicer en estos años: "Destacaría como es como persona. Llevamos diez años juntos y me fascina como es. Me educó, empecé con 22 años. La capacidad de observación en los pequeños detalles me ha hecho reflexionar sobre varias cosas. Gestiona muy bien los vestuarios. Hace que marque diferencias. Son muchos años juntos".

En una de las últimas preguntas, habló sobre las bajas: "Sobre los cuatro lesionados, en principio ninguno puede volver aún. Esperamos poder contar con todos los disponibles. Mañana tenemos el último entrenamiento". Para concluir, comentó los plazos de los lesionados. "Lo mejor es decir pendiente de evolución. Si marcamos dos o tres semanas, ese tiempo no va acorde al día a día. Hay que ver las sensaciones, no son matemáticas. Vamos a ver como evoluciona Haitam. Ramón es más de lo mismo, vamos día a día", añadió.