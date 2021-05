Manolo Sánchez, sobre Pellicer: "Vamos de la mano"

Después de la intervención de Sergio Pellicer donde comunicaba su salida del Málaga cuando finalice su contrato, el entrenador dio un paso al lado y dejó que fuese su ayudante, Manolo Sánchez, quien acudiese a la comparecencia previa al partido contra el Girona. Confirmó que seguirá junto al técnico de Nules allá donde firme.

"El míster comentó absolutamente todo, la situación que se dio. Muchos años juntos en esta andadura como técnico. Una relación profesional y personal muy grande, estoy siempre a disposición del as decisiones del míster. Siendo de la casa evidentemente es una decisión muy difícil, personal. No hay otro motivo para este fin de ciclo. Para mí en ese sentido es una decisión difícil por haber crecido en el club que me dio la oportunidad de ir hacia adelante, y más siendo de aquí. Es el club de mi vida, igual que para el míster. Es una pena, lo más importante es que el club está en buenas manos. Se ha generado una buena dinámica, un a estabilidad muy necesaria", comenzó.

"Llevamos juntos muchos años y vamos de la mano en cualquier proyecto, ya sea en el primer equipo, en el filial o juveniles. En cualquier sitio. Yo me debo también a las personas que siendo tan joven me han dado la oportunidad de seguir creciendo, aparte de la excelente relación de amistad que tenemos. Estamos encantados de cómo ha acontecido absolutamente todo, vamos de la mano en todos los sentidos. Es una cuestión profesional y personal", confirmó Sánchez.

Desveló el ayudante de Pellicer cómo ha caído la noticia en el vestuario: "El grupo lo ha entendido perfectamente, no hay duda. Desde mi punto de vista sólo podemos darle las gracias pro este año y medio, no sólo de este grupo sino también del anterior. Pusieron todo de su parte para dar ese rendimiento, que es lo que ha dado la estabilidad al club para seguir adelante. Incluso afrontar nuevos proyectos y retos para que sea un Málaga mucho mejor. Dar las gracias a cualquier empleado, jardineros, limpiadoras, dirección deportiva, comunicación… son la base para que esto haya sido una balsa de tranquilidad. También se lo merecen".

Sabe de primera mano cómo han sido los últimos tiempos para el entrenador blanquiazul: "Decisión muy difícil para él, para mí que estoy en las buenas y en las malas. Estaba sufriendo, pasándolo mal. Su familia es de Málaga, no es fácil afrontar esta decisión. Se siente mucho, cuando uno lo vive en casa se da cuenta de lo que transmite. Es una decisión que ha tenido que meditarse, sabiendo los inconvenientes y ventajas. Se ha pensado por el bien del club, ahora vamos a afrontar estos partidos con la mayor ilusión posible para que sea un bonito final".

Por supuesto, estamos sobre todos preparados para terminar lo mejor posible. Los jugadores quieren terminar bien en la rosaleda, seguir compitiendo. Ir a por todas. Afrontamos el partido de mañana en La Rosaleda intentando ir por los tres puntos. Estos jugadores se lo merecen, nos merecemos acabar el año en una buena dinámica. El club, la afición… qué mejor homenaje para esta plantilla que despedirse con puntos, con una buena dinámica. En el camino están porque tienen ganas de demostrar que todo esto que se ha conseguido no es fruto de la casualidad sino de la perseverancia, del trabajo y del sacrificio.

Acerca de un posible interés del Oviedo : "Que yo sepa no hay absolutamente nada con nadie. Hay que acabar lo mejor posible, nos merecemos acabar la liga sumando. Estamos centrados en lo que tenemos que estar centrados y no entrar en distracciones. Tenemos que respetar la profesión y la decisión conjunta. Hay que dejar al club lo más arriba posible, que es lo mejor para absolutamente todos".

Del Girona

"Llevan haciendo las cosas muy bien bastante tiempo. El equipo ha encontrado ese 3-5-2 o 5-3-2- y ha dado con la tecla. Vienen de una buena dinámica. Siguen soñando con el play off, en los últimos tres partidos han sido seis goles a balón parado. Un equipo muy físico, que compite muy bien. Tiene calidad individual y siempre sabe competir. Genera muy buenas transiciones, estamos preparados para lo que nos vamos a encontrar. Tienen un once de mucha calidad, de poner las cosas muy difíciles".

Luis Muñoz

"Luis tiene esas pequeñas molestias, va a ser muy difícil que llegue para el Girona. Estamos llegando al límite, este final es muy difícil con esas 18 fichas. Han dado el máximo, se han exprimido hasta no poder más. Estamos intentando tener a todos disponibles. Que esas molestias sean las mínimas para competir".