Manu Molina: "Esto nos va a venir bien para saber dónde estamos"

Manu Molina es uno de los fichajes con más nombre propio de la entidad de Martiricos y la lesión no le ha dejado tener aún el ritmo de competición necesario para poder demostrar todo su potencial y su capacidad para aportar al cuadro de Sergio Pellicer. El centrocampista habló ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

El jugador se mostró con los pies en el suelo: "Tras la lesión y mala racha, cuando ya me estaba encontrando bien, vino la lesión y el otro día, después de solo un entrenamiento y medio, pues, me encontré bien, aunque falto de ritmo. El equipo no está como al principio, pero esto es muy largo y el domingo vamos a tener un gran partido. Creo que nos va a venir bien para saber donde estamos y demostrar que tenemos que ganar". "La exigencia la sabemos. Vienen 22.000 personas o así en Primera RFEF y eso lo consiguen pocos equipos. A mí, esa presión me encanta y eso es buenísimo porque estás siempre en tensión y los veteranos lo sabemos", añadió.

Pese a esto, quiso sacar pecho sobre los buenos resultados del curso: "Solo hemos perdido dos partidos de trece y tenemos que seguir, Tenemos que ser nosotros y no nos debe dar miedo. Al final, Jugar en casa ante 20.000 personas es un lujo. Jugamos más con el corazón que con la cabeza. Somos conscientes de donde estamos, de lo que significa el club y de lo grande que es".

Además, el centrocampista se mostró bastante motivado: "Tenemos que ver las cosas como son. Es verdad que no llevamos partidos buenos, pero los jugadores estamos convencidos de lo que trabajamos con el entrenador. Somos un grupo muy humilde y muy sano y estamos ya con muchas ganas del partido para luchar por los tres puntos".

Tras esto, Manu Molina habló sobre dónde se siente mejor sobre el terreno de juego: "Me siento muy cómodo en el centro del campo. Soy un jugador que le gusta tener el balón y asociarse y eso al entrenador le gusta. Una pena que he tenido una lesión y no he podido mantener mucho tiempo el ritmo de competición, pero con muchas ganas".

Tampoco desaprovechó la oportunidad de hablar sobre el ambiente del templo malaguista ante el Alcoyano. "Eso es bueno. Como dijo el míster, ya sabemos lo que es La Rosaleda, pero tenemos que aislarnos de ello y seguir jugando. Es claro que siempre hay momentos que la cosa va mal", comentó. Además, hizo lo propio sobre la categoría de bronce del fútbol español: "La Primera RFEF es muy competitiva y creo que cualquier equipo de aquí podría competir en Segunda División. Todos los equipos se crecen al venir a La Rosaleda".

Antes de concluir, quiso hacer una pequeña radiografía del rival de este fin de semana: "Es un buen equipo que ha firmado muy bien. Ha hecho una gran inversión en buenos jugadores que no está saliendo cómo esperaba. Tuvieron que cambiar de entrenador. Tenemos que ir y ser nosotros mismos sin miedo y competir, aunque los otros equipos siempre juegan". "A Pablo Alfaro, lo conozco de ver partidos suyos. Es un entrenador de la categoría y la conoce muy bien", añadió.

Por último, comentó la situación tras la lesión de Haitam: "El vestuario estuvo muy jodido cuando pasó lo de Haitam por lo que nos estaba dando y lo que nos estaba aportando. Ojalá cuando vuelva el año que viene con el equipo ya hayamos conseguido el objetivo".