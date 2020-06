Martí: "El Málaga tiene mucha velocidad"

Pep Lluís Martí es el técnico del Girona, rival este domingo (19:30 horas) en La Rosaleda del Málaga. El mallorquín, que la temporada pasada fue rival malaguista en la fase de ascenso con el Deportivo, con el que se quedó a un tris de subir a Primera, destacó cualidades del equipo de Sergio Pellicer.

"Es un buen equipo al que le gusta tener el balón, jugar al espacio y ser protagonista, y que, además, tiene mucha velocidad. Tenemos que saber madurar el partido porque el Málaga está muy necesitado de puntos", afirmaba el entrenador mallorquín, cuyo equipo recibió una dosis de confianza con la victoria sobre el Numancia (bienvenida por el Málaga), la primera tras el parón: "Nos dio confianza de cara a los próximos encuentros, pero no nos podemos relajar porque tenemos unos puntos perdidos que debemos recuperar. No podemos perder la realidad de vista, y la realidad es que estamos en puestos de play off, pero queremos llegar mucho más arriba".