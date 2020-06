Tete Morente: "El equipo no está jugando tan mal como se habla"

Desde que llegó en el mercado invernal, Tete Morente se ha convertido en una pieza clave para Sergio Pellicer. El movimiento de la dirección deportiva del Málaga para ficharle con el salario mínimo ha dado algo de brío a un equipo sin mucha velocidad y desborde. El gaditano está teniendo presencia. Se perdió el partido de Lugo por una cláusula en su contrato (del equipo gallego procedía), pero ya está listo para la pelea este domingo ante el Girona.

“Estuve con nervios, nos jugábamos mucho ante un rival directo. El equipo estuvo bien y presionó bien, aunque nos faltó un poco de paciencia arriba. Siempre, un buen descanso, es mejor para el domingo. Me vendrá bien y estar fresco es importante”, decía el linense sobre ese partido que no jugó, al tiempo que ya pensaba en el siguiente partido: “Sabemos que el Girona va a luchar por volver a subir, y sabemos que tenemos que ser muy fuertes en casa y conseguir la victoria lo antes posible. Stuani es el máximo goleador de la categoría, sabemos el potencial que tiene y tenemos que estar muy bien atrás para que no nos hagan goles”.

“El equipo no está jugando tan mal como se habla", dice el atacante sobre la situación que se vive defendiendo el modo de actuar del bloque: "Creo que estamos trabajando bastante bien, aunque sí es verdad que debemos tener un poquito más de paciencia arriba. Pero los goles van a llegar y las victorias también. El equipo se deja todo en el campo. Toca seguir trabajando para conseguir la victoria. Los máximos puntos posibles, necesitamos los puntos desde ya y este domingo es un buen día para sumar los tres puntos”.

Sobre su situación personal, Tete se muestra “agradecido a Pellicer, que desde que he llegado me ha dado siempre su confianza. Eso es muy importante para mí. Me siento un jugador importante en el equipo e intento ayudar en todo lo posible. Espero hacer algún gol más de aquí a final de temporada y alguna asistencia más”.

Por último,lanzó un mensaje para el tramo final de la temporada: “Después de todo el año que llevamos es normal que haya un poco de nervios, pero el equipo está concienciado en que vamos a sacar esto adelante sí o sí. Eso se va a ver, y estamos trabajando muy duro para conseguir los puntos lo antes posible y mantenernos en Segunda División”.