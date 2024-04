Martín Demichelis suena para el banquillo del Bayern de Múnich

El argentino y ex jugador del Málaga CF Martin Demichelis, actualmente en el River Plate, está entre los candidatos para relevar a Thomas Tuchel como entrenador del Bayern, asegura el diario muniqués "tz". El club acordó con Tuchel terminar la vinculación a final de esta temporada y, desde entonces, las quinielas para la sucesión están abiertas. No hace mucho se le vinculó como posible sustituto de Xavi en el Barcelona.

Los favoritos iniciales eran Xabi Alonso, que renovó con el Bayer Leverkusen, y Sebastian Hoeness, que renovó con el Stuttgart con los que ambos quedaron descartados. Luego se barajó la posibilidad del regreso del seleccionador alemán Julian Nagelsmann, que ha anunciado su intención de seguir en su cargo actual después de la Eurocopa.

Actualmente se mencionan varios nombres, entre los que están Unai Emery, actualmente en el Aston Villa, Roberto de Zerbi, que está en Brighton, y el seleccionador austriaco Ralf Rangnick, que es considerado el favorito por conocer la Bundesliga y no tener problemas con el idioma.

Demichelis jugó en el Bayern entre 2003 y 2010 y empezó también su carrera como entrenador en las inferiores del club bávaro, donde estuvo entre 2019 y 2022 antes de fichar por el River Plate en 2022 y coronarse campeón argentino con el club porteño en 2023.

Bryan Zaragoza y el Bayern

Se ha especulado acerca de la posible salida del malagueño Bryan Zaragoza del Bayern de Múnich, donde llegó en el pasado mercado invernal tras un millonario traspaso pagado al Granada. El propio futbolista desmiente muchas de las informaciones que se están publicando en unas declaraciones que recogieron EFE y AS: "Para mí es un privilegio estar aquí, en el Bayern de Múnich, y trabajo día a día para jugar aquí. Han salido muchas noticias que no son ciertas, pero no estoy pendiente de lo que sale en prensa. Estoy pendiente de trabajar, aprender el idioma y adaptarme cuanto antes a este gran equipo. ¿Salir la próxima temporada? No, no, no. Yo me veo la temporada que viene en el Bayern, para eso he firmado cinco años y medio. Yo el año que viene quiero jugar en el Bayern”.